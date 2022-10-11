Советы экспертов: как путешествовать экономно?

Вы также можете использовать приложения для поиска дешевых авиабилетов. Однако следует помнить, что самые дешевые рейсы в основном предлагаются с пересадками, что не лучшим образом подходят для менее опытных путешественников.

Если вы хотите сэкономить на билетах и ​​расходах, отдавайте предпочтение направлениям, где туристический сезон уже закончился. Вы также можете выбрать менее популярный регион в стране назначения. Например, если вы хотите поехать в теплую страну, вместо Италии можно посетить Хорватию, Черногорию, Словению или какую-нибудь другую страну Адриатического моря, где цены существенно ниже.

Не обязательно путешествовать на автомобиле особенно, когда цены на топливо значительно выросли. Кроме того, для семей, путешествующих с детьми, билеты на общественный транспорт, как правило, обходятся дешевле. Отправляясь на выходных в путешествие по родной стране или посещая соседнюю страну, используйте чуть более медленный транспорт. Чем медленнее, тем экономичнее вы путешествуете. Конечно, сразу не стоит ехать слишком далеко, потому что долгая поездка на автобусе может стать настоящим испытанием для семей с маленькими детьми. Лучше всего путешествовать с определенной целью, отправляясь на определенное мероприятие или чтобы заняться чем-то, в чем может участвовать вся семья.

„Путешествия и общие впечатления с семьей и друзьями – один из самых эффективных способов улучшить физическое и психическое здоровье. Исследования показывают, что отдых делает людей спокойнее, продуктивнее и креативнее. К сожалению, без предварительного планирования отдых может обойтись довольно дорого. Поэтому я призываю вас сначала получить максимум информации о предстоящей поездке, спланировать и рассмотреть направления и мероприятия, которые вовсе не обязательно должны быть традиционными. Не менее важно оформить страхование путешествия, чтобы отдых неожиданно не подорожал“, - сказала руководитель отдела розничных банковских услуг эстонского филиала банка Citadele Марины Хакиайнен.

Конечно, можно сэкономить, путешествуя только с ручной кладью. Более того, до сих пор встречаются случаи потери зарегистрированного багажа, поскольку в некоторых аэропортах и ​​компаниях до сих пор слишком мало сотрудников. Если зарегистрированный багаж все же необходим, не забудьте о страховании путешествий, которое, например, предоставляется вместе с банковской картой Citadele X.

Совместите поездку с чем-то полезным

Туризм, связанный с различными мероприятиями на природе, становится все более популярным и дает возможность побывать в привлекательных местах, в основном в заповедниках. В месте назначения туристы выполняют какую-то приносящую пользу природе и окружающей среде работу, например, помогают убирать пляж во время серфинга в Барселоне, чистят каналы в Амстердаме или помогают спасать черепах в Греции.

Поскольку постоянно растущая индустрия путешествий и отдыха оказывает влияние на нашу природную среду, поездки могли бы поддерживать сохранение природного и культурного наследия и благополучие местных жителей. Вы можете, например, заняться волонтерской деятельностью или отправиться на несколько недель в поход, чтобы познакомиться с дикой природой Европы и узнать, как позаботиться об ее выживании. Стоимость такого приключения в другой стране начинается от 40 евро и заканчивается многонедельными поездками стоимостью в тысячи евро, во время которых также можно воспользоваться услугами гида.

Впрочем, и за границей, и в Эстонии можно самостоятельно путешествовать экологично, тратя только на дорогу и проживание. Одно из очень полезных занятий, которому будет рада природа родного края и любой другой страны – уборка мусора. Этим можно заняться с семьей или друзьями, затем правильно рассортировав собранный мусор.

Путешествуйте безопасно

По словам Марины Хакиайнен, вполне можно избежать ситуаций, когда в „дешевой“ поездке приходится вместо экономии приходится тратить больше денег. Для этого следует заранее подумать о страховании себя и своей семьи, а также о безопасности своего имущества. Страхование путешествий было изобретено не просто так. Тем не менее, каждая страховая компания предлагает разные услуги и разное страховое покрытие. Например, если вы планируете активный отдых или автомобильную поездку, следует убедиться, что выбранная страховка покрывает соответствующие риски. Также страхование путешествий часто не действует во время коротких поездок, например, если вы едете в отпуск куда-то в Латвию. Поэтому стоит оценить несколько предложений и выбрать наиболее подходящее именно для вашей поездки.