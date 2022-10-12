ФОТО | Завораживающее зрелище: извержение вулкана Стромболи

Вулкан Стромболи постоянно активен и знаменит частыми маленькими извержениями, наблюдаемыми из разных точек острова и окружающего моря. Последнее крупное извержение произошло 13 апреля 2009 года.

Высота вулкана 926 м над уровнем моря, над уровнем морского дна — свыше 2000 м. Имеет 3 активных кратера. На северо-западном склоне находится Sciara del Fuoco — „поток огня“ — подковообразное углубление, вызванное многократными обрушениями конуса за последние 13 тыс. лет. В двух километрах к северо-востоку от Стромболи располагается скала Стромболиккьо — остаток первоначального вулкана. Остров является туристической достопримечательностью, туристы в составе организованных групп совершают пешее восхождение на вершину вулкана для наблюдения его деятельности. Население острова колеблется от 400 до 850 чел.

9 октября облака дыма вновь покрыли остров. А на следующий день утром в воздух поднялись столбы дыма и пепла. По словам вулканологов, извержение и стремительный поток лавы в море вызвали сейсмические волны, зарегистрированные системой предупреждения о цунами.

На данный момент на острове находятся около 600 человек, включая жителей и туристов. Власти заявляют, что в населенных пунктах нет причин для беспокойства, утверждая, что полностью готовы к последствиям извержения.