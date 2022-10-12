ФОТО и ВИДЕО | Настоящая сказка! Ha Певческом поле откроется световой парк по мотивам „Алисы в стране чудес“
9 декабря на Таллиннском Певческом поле откроется парк световых скульптур по мотивам сказки „Алиса в стране чудес“ английского писателя Льюиса Кэрролла. Мир фантазий разместится на Певческом поле с морской стороны, где будет построена сказочная страна, сотканная из сотен световых композиций.
Уникальные скульптуры ручной работы созданы из шелка, некоторые достигают восьми метров в высоту. Главная тема праздника света — герои Алисы в стране чудес и декорации знаменитой сказки: невероятные грибы и растения, сказочные замки и драконы, волшебные часы и бесконечное чаепитие.
Тематический парк наполнен мистическими ансамблями растений, птиц и животных. Помимо игровой площадки для детей, будут созданы сказочные фотозоны, а сам парк превратится в волшебный лес благодаря инновационным световым решениям.
Звуковые эффекты и музыка, написанная специально для проекта, погрузят посетителей в магическую атмосферу Страны чудес.
Помимо развлекательной программы фестиваля света, также гостей ждет рождественская ярмарка, зона уличной еды, место встречи с Дедом Морозом и парк Тиволи.