Жительница Японии уже 10 лет не платит за электричество. Как это возможно?

У Тикако нет ни телевизора, ни духовки, ни стиральной машины, ни кондиционера. Зато у нее есть четыре солнечные батареи, установленные на балконе. Они и заряжают немногочисленные электроприборы, которые есть в доме. „Такой образ жизни я начала вести из-за сильного землетрясения в 2011 году. Сразу после землетрясения несколько раз электричество отключали, и я поняла, что к следующему разу должна быть готова. Тогда-то я и установила первую солнечную панель“, — вспоминает женщина.