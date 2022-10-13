Новости
13.10.2022, 07:00

Жительница Японии уже 10 лет не платит за электричество. Как это возможно?

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Maaleht
Jaapanlanna Chikako Fujii
Jaapanlanna Chikako Fujii
ФОТО: Kuvatõmmis videost/AP

В то время, когда все ищут способы сэкономить на еде и бытовых расходах, жительница Токио Тикако Фуджи (62 года) давно освоила это искусство и почти десять лет вообще не платит за электричество.

У Тикако нет ни телевизора, ни духовки, ни стиральной машины, ни кондиционера. Зато у нее есть четыре солнечные батареи, установленные на балконе. Они и заряжают немногочисленные электроприборы, которые есть в доме. „Такой образ жизни я начала вести из-за сильного землетрясения в 2011 году. Сразу после землетрясения несколько раз электричество отключали, и я поняла, что к следующему разу должна быть готова. Тогда-то я и установила первую солнечную панель“, — вспоминает женщина.

В дождливые дни Тикако по десять минут крутит педали электрического велосипеда, который вырабатывает около 10 ватт электроэнергии. По словам женщины, этого достаточно, чтобы лампочка горела три часа.

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