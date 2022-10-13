На Тайване нашли 6000-летний череп, подтверждающий легенду о загадочном племени

На Тайване из поколения в поколение передавались истории о племени невысоких темнокожих людей, которые когда-то жили в гористой части острова. До сих пор не было найдено никаких вещественных доказательств их существования, пишет "Моя Планета".

Группа исследователей из Австралии, Японии, Тайваня и Вьетнама обнаружила череп и бедренную кость древнего человека в пещере в гористой части острова. Изучая ДНК черепа, археологи обнаружили, что она близка к африканским образцам примерно того же периода времени. Размер и форма напоминают представителей негроидной расы, которые жили в некоторых частях современной Южной Африки и на Филиппинах.

Изучение костей показало, что живущие здесь древние люди были довольно низкорослыми, имели небольшой размер тела. Бедренные кости, найденные рядом с черепом, принадлежали тому же человеку, что и череп — это была молодая женщина. Рост девушки составлял примерно 1,3 метра.

По мнению исследователей, находки подтверждают существование древних людей на Тайване, но не объясняют, что могло с ними случиться. Очевидно, они уже исчезли к тому моменту, когда на остров начали прибывать австронезийские группы людей.

Упоминания о маленьких темнокожих людях Тайваня есть в документах династии Куин, а у 15 из 16 австронезийских групп, живущих сегодня на Тайване, существуют легенды, описывающие маленьких темнокожих людей, которые когда-то жили в горах. В легенде одной из этих групп утверждается, что древние люди были полностью уничтожены 1000 лет назад.