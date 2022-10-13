Проезд в поездах Испании будет бесплатным до конца 2023 года

В сентября этого года в Испании отменили плату за проезд на пригородных поездах, длина маршрута которых не превышает 300 километров. За почти 1,5 месяца было оформлено около 1,5 миллиона бесплатных билетов, а пассажиров на железных дорогах стало больше на 32%, пишет Euro-pulse.

Если изначально предполагалось, что акция продлится до начала 2023 года, то теперь власти Испании реши продлить возможность бесплатного проезда на электричках основного железнодорожного перевозчика Renfe до конца 2023 года.

Как отмечается на сайте правительства, бесплатный проезд является ''частью национального плана борьбы с социально-экономическими последствиями войны в Украине'', а также призван побудить население ''пользоваться общественным транспортом вместо личного, снизить энергетическую зависимость страны и уровень загрязнения окружающей среды''.