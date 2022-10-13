Спасти Одессу. Станет ли город объектом Всемирного наследия

„ Одесса , как и все другие города Украины, является объектом российских атак. Пожалуйста, поддержите Одессу! На уровне ЮНЕСКО покажите, что российскому террору должен быть положен конец“, - обратился Владимир Зеленский к „защитницам и защитникам образовательных, научных и культурных достижений человечества“. Говоря о разрушениях в Украине, он озвучил цифры: „540 - это общее количество поврежденных российскими ударами объектов культурного наследия, культурных институций и религиозных сооружений в Украине за время полномасштабной войны с 24 февраля. Почти 200 разрушенных или поврежденных храмов!“

Исторический центр Одессы славится своим архитектурным ансамблем - значительная часть исторических памятников и сооружений создана известными европейскими архитекторами XVIII века. Городские власти и жители города пытаются спасти культурное наследие от разрушений при помощи мешков с песком и щитов. Однако этих мер недостаточно - так, в июле в результате обстрела Одесского торгового порта взрывной волной было повреждено здание Одесского художественного музея.

Кабинет министров Украины при содействии глав правительств европейских государств, мэров городов-побратимов, а также других международных партнеров, подготовил номинационное досье Одессы для включения исторического центра города в основной список Всемирного наследия ЮНЕСКО по ускоренной процедуре. Заявление уже передано в главный офис организации в Париже. "Защита ЮНЕСКО - это зонт над Одессой, который будет защищать ее", - считает министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

„Мы должны дать четкий сигнал, что мир не закроет глаза на уничтожение нашей общей истории, нашей общей культуры, нашего общего наследия“, - призвал президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении 58 представителей государств-членов Исполнительного совета ЮНЕСКО. - Одним из шагов для этого должно стать сохранение исторического центра Одессы - прекрасного города, важного порта на Черном море и источника культуры для миллионов людей в разных странах“.

Даты рассмотрения номинации пока нет

ЮНЕСКО поддерживает инициативу включения Одессы в список объектов Всемирного наследия и признает чрезвычайную ценность ее исторического центра, а также обязанность всего человечества защищать его. В организации подтвердили, что заявка Украины уже получена и будет рассмотрена на следующем заседании Комитета Всемирного наследия. Однако дата заседания пока не названа.

В данный момент в одном из ключевых органов по охране культурного и природного наследия - Комитете Всемирного наследия ЮНЕСКО - председательствует Россия. Последнее заседание должно было состояться в РФ в июле, но было отложено из-за войны.

В то же время и Россия, и Украина подписали в 1972 году международную Конвенцию об охране Всемирного культурного и природного наследия. Ее устав, принимая во внимание, что „повреждение или исчезновение любых образцов культурной ценности или природной среды представляют собой пагубное обеднение достояния всех народов мира“, запрещает государствам осуществлять преднамеренные действия, которые могут прямо или косвенно нанести ущерб культурному и природному наследию. Российская сторона нарушила эту договоренность, и в результате обстрелов разрушает гражданскую инфраструктуру и архитектурное наследие Украины.

„Почему представители России до сих пор среди вас? Чем они занимаются в ЮНЕСКО?“, - спрашивает в своем видеообращении Зеленский и вновь призывает ЮНЕСКО исключить Россию из всех своих органов. „Российское председательство обесценивает сам институт - его вес, его репутацию. Нельзя отдавать России на уничтожение авторитет ЮНЕСКО“, - считает украинский лидер.

До сих пор организация считала исключение России невозможным, поскольку эта страна является членом ООН. „Пусть это будет историческим примером для всех в мире, что никто не будет терпеть врага культуры, врага истории, врага просвещения, врага науки“, - аргументирует свою позицию президент Украины.

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