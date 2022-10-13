Mustamäe Elamus Spa строит театральную сауну на 150 мест

Ассоциация Afguss WM объединяет лучшие и самые известные банные комплексы мира. Mustamäe Elamus SPA первым в странах Балтии вошел в нее.

По словам руководителя Elamus SPA Андреса Тийка, членство в ассоциации Afguss WM представляет собой знак качества, к которому предприятие стремилось на протяжении многих лет. „Банная культура, как и любая другая, основана, конечно, на традициях, но при этом она находится в постоянном развитии. Например, в сентябре этого года в Нидерландах прошел чемпионат мира Afguss, в котором приняли участие более тысячи иностранных гостей. После того как театральная сауна будет готова, в ближайшие годы мы хотим привести эти соревнования в Эстонию“, – сказал Тийк.

Ассоциация Afguss WM объединяет членов из разных стран, и каждый год она организует между членами союза чемпионат мира среди банщиков по проведению банных ритуалов. Цель мероприятия также состоит и в том, чтобы обмениваться опытом и контактами и сообща развивать банные традиции разных стран для глобальной популяризации банной культуры. Звезды Мишлен присуждаются только ресторанам, но в банной культуре членство в Aufguss WM – такая же высокая награда, как и звезда Мишлен в ресторанном бизнесе.

В ближайшее время в Mustamäe Elamus Spa ожидаются новые интересные банные ритуалы, к процессу обучения которым привлечены многолетние чемпионы мира из разных стран. А роль Mustamäe Elamus Spa заключается в том, чтобы знакомить мир с наследием эстонской банной культуры и Эстонией.