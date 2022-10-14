Солидный юбилей: Рижскому зоопарку исполняется 110 лет
Сегодня, 14 октября, Рижскому национальному зоопарку исполняется 110 лет с тех пор, как его ворота открылись для широкой публики. За все эти годы Рижский зоопарк стал одним из самых популярных мест как среди жителей Латвии, так и среди гостей страны.
По словам председателя правления Рижского национального зоопарка Яниса Рудзитиса, 110 лет – это время, за которое был накоплен достаточный опыт для того, чтобы перейти на следующий этап развития зоопарка и делать его еще более привлекательным местом как для посетителей, так и для самих животных.
Так, например, зоопарк поставил перед собой достаточно амбициозную цель – привлечь за год свыше миллиона посетителей. Учитывая, что в 70-80-х годах прошлого века этот показатель был достигнут на 70%, руководство зоопарка считает цель вполне реальной.
Чтобы увеличить количество посетителей, компания разработает специальную платформу, которая сделает возможными виртуальные посещения зоопарка, а также будет работать над созданием четырехсезонного зоопарка. Это позволит увеличить количество посетителей в зимний сезон.
Кстати, каждую зиму в Рижском зоопарке проводятся традиционные „Зимние ночи“, где посетители смогут наблюдать за жизнью животных в вечерние часы, ведь некоторые из них активны именно ночью, что нельзя увидеть при посещении днем. Вот так это выглядело в прошлом году.
Особенно важной аудиторией зоопарк считает семьи с маленькими детьми. Поэтому среди будущих планов – создать зону развлечений и отдыха, которая разместится на новой недавно приобретенной территории в северной части зоопарка, а также расширить предложение образовательных мероприятий.
Среди других, не менее важных изменений – отказ от вольера для слонов и выбор в качестве главного животного зоопарка белого носорога. Слоны не живут в Рижском зоопарке с октября 2003 года. Тогда этих крупных животных из неприспособленного слоновника в Риге, построенного еще в 1914 году, отправили в зоопарк Голландии. И было принято решение не создавать новое место для слонов, так как для такого небольшого зоопарка, как рижский, создание слоновника потребует огромных ресурсов.
Жилище белых носорогов планируется разместить рядом с „Африканской саванной“. Здесь можно будет посмотреть и на гепардов, которые также обитают в дикой природе в африканских саваннах. Это будет инновационный новый тип выставки, так как все виды будут обитать в одном пространстве, животные не будут разделены физическими барьерами. В результате посетители смогут наблюдать за взаимоотношениями и взаимодействием разных животных.
В качестве базовой в зоопарке будет создана экспозиция „Танзания“. Этот вариант предусматривает перестройку существующего здания террариума и создание экспозиций для африканских животных из экваториальных лесов — мартышек диана и карликовых бегемотов, которые заменят имеющихся в коллекции бегемотов.
В этом регионе также обитает много других интересных видов, таких как африканские мягкотелые жабы, карликовые крокодилы Огове, лемуроподобные сенегальские галаго и другие.
В части африканской саванны, граничащей с Кишэзерсом, будет открыта экспозиция африканских пингвинов. Для этого будут использованы исторические бассейны для тюленей и вид на озеро в качестве фона. В природе африканские пингвины обитают в прибрежных водах Восточной и Южной Африки. Пингвины очень популярны среди посетителей зоопарков всего мира.
Впрочем, пока эти планы еще не претворились в жизнь, в зоопарке можно понаблюдать за жизнью львов в режиме онлайн-трансляции – она проходит на Youtube-канале Рижского зоопарка.
В честь же 110-летия зоопарка, в субботу и воскресенье, 15 и 16 октября, в Рижском зоопарке и его филиале Cīruļi пройдут традиционные Дни животных.