Солидный юбилей: Рижскому зоопарку исполняется 110 лет

По словам председателя правления Рижского национального зоопарка Яниса Рудзитиса, 110 лет – это время, за которое был накоплен достаточный опыт для того, чтобы перейти на следующий этап развития зоопарка и делать его еще более привлекательным местом как для посетителей, так и для самих животных.

Так, например, зоопарк поставил перед собой достаточно амбициозную цель – привлечь за год свыше миллиона посетителей. Учитывая, что в 70-80-х годах прошлого века этот показатель был достигнут на 70%, руководство зоопарка считает цель вполне реальной.

Чтобы увеличить количество посетителей, компания разработает специальную платформу, которая сделает возможными виртуальные посещения зоопарка, а также будет работать над созданием четырехсезонного зоопарка. Это позволит увеличить количество посетителей в зимний сезон.

Кстати, каждую зиму в Рижском зоопарке проводятся традиционные „Зимние ночи“, где посетители смогут наблюдать за жизнью животных в вечерние часы, ведь некоторые из них активны именно ночью, что нельзя увидеть при посещении днем. Вот так это выглядело в прошлом году.

Особенно важной аудиторией зоопарк считает семьи с маленькими детьми. Поэтому среди будущих планов – создать зону развлечений и отдыха, которая разместится на новой недавно приобретенной территории в северной части зоопарка, а также расширить предложение образовательных мероприятий.

Среди других, не менее важных изменений – отказ от вольера для слонов и выбор в качестве главного животного зоопарка белого носорога. Слоны не живут в Рижском зоопарке с октября 2003 года. Тогда этих крупных животных из неприспособленного слоновника в Риге, построенного еще в 1914 году, отправили в зоопарк Голландии. И было принято решение не создавать новое место для слонов, так как для такого небольшого зоопарка, как рижский, создание слоновника потребует огромных ресурсов.