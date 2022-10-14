Советы экспертов: знайте свои права при авиапутешествиях!

Нашли подходящую поездку и уже торопитесь потратиться на авиабилеты? Убедитесь, что выбранная Вами авиакомпания не участвует в забастовке. Если оказалось, что участвует, мы советуем Вам найти другой способ добраться до места назначения, потому что если Ваша поездка будет задержана или отменена из-за предварительно планировавшейся забастовки, Ваше страхование путешествий не покроет Вам, например, покупку новых билетов. Однако если забастовка произойдёт неожиданно, уже после покупки авиабилетов, страхование путешествий Swedbank возместит своим клиентам понесённые убытки.

Если Вам нужно сделать пересадку в другой стране, чтобы добраться до места назначения, стоит проверить, сколько времени у Вас на это есть. В настоящее время в аэропортах напряжённая ситуация: забастовки, отмены, задержки. Это привело к довольно длинным очередям на прохождение контроля безопасности, на проверку паспортов и багажа, регистрации и т. д. Время регистрации очень плотное. Стоит помнить, что любые дополнительные расходы, понесённые из-за неправильного планирования времени, не покрываются страхованием путешествий. Например, Таллиннский аэропорт на своём сайте рекомендует прибыть в аэропорт за два часа до вылета.

Проверьте, соответствуют ли Ваши документы требованиям страны назначения. Некоторые страны требуют, чтобы Ваш паспорт был действителен как минимум в течение 6 месяцев после окончания поездки, некоторые – в течение года. Есть страны, в которые требуется виза, справка о прививках и т. д. Если Ваши документы в порядке, убедитесь, что и Ваши попутчики также проверили свои документы. Узнайте больше на странице Reisi Targalt.

На странице Reisi Targalt Вы также найдёте информацию о правилах, касающихся COVID-19, которые действуют в данный момент в стране назначения.

Проверьте время заселения и выезда из отеля, а также условия отмены бронирования. Например, не в каждом отеле или гостевой квартире есть круглосуточное обслуживание, поэтому Вам нужно будет прибыть в оговорённое время или до определённого времени, после которого Вы уже не сможете заселиться. Чтобы избежать этого, в случае, если Вы прибудете позже, лучше сообщить о задержке в отель.