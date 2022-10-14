Советы экспертов: знайте свои права при авиапутешествиях!
Скоро наступят школьные каникулы, и это прекрасная возможность спланировать семейную поездку, чтобы продлить лето. Чтобы Ваши дальние поездки прошли гладко, полезно будет обратить внимание на некоторые тонкости, связанные с работой аэропорта и страхованием путешествий.
Полезными советами, о которых стоит вспомнить перед планированием поездки и покупкой билетов, делятся руководитель отдела консультирования потребителей и предпринимателей Департамента защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) Кристина Таммару, и руководитель сферы страхования рисков Swedbank Алексей Жемков.
Проведите тщательную „домашнюю работу“
Нашли подходящую поездку и уже торопитесь потратиться на авиабилеты? Убедитесь, что выбранная Вами авиакомпания не участвует в забастовке. Если оказалось, что участвует, мы советуем Вам найти другой способ добраться до места назначения, потому что если Ваша поездка будет задержана или отменена из-за предварительно планировавшейся забастовки, Ваше страхование путешествий не покроет Вам, например, покупку новых билетов. Однако если забастовка произойдёт неожиданно, уже после покупки авиабилетов, страхование путешествий Swedbank возместит своим клиентам понесённые убытки.
Если Вам нужно сделать пересадку в другой стране, чтобы добраться до места назначения, стоит проверить, сколько времени у Вас на это есть. В настоящее время в аэропортах напряжённая ситуация: забастовки, отмены, задержки. Это привело к довольно длинным очередям на прохождение контроля безопасности, на проверку паспортов и багажа, регистрации и т. д. Время регистрации очень плотное. Стоит помнить, что любые дополнительные расходы, понесённые из-за неправильного планирования времени, не покрываются страхованием путешествий. Например, Таллиннский аэропорт на своём сайте рекомендует прибыть в аэропорт за два часа до вылета.
Проверьте, соответствуют ли Ваши документы требованиям страны назначения. Некоторые страны требуют, чтобы Ваш паспорт был действителен как минимум в течение 6 месяцев после окончания поездки, некоторые – в течение года. Есть страны, в которые требуется виза, справка о прививках и т. д. Если Ваши документы в порядке, убедитесь, что и Ваши попутчики также проверили свои документы. Узнайте больше на странице Reisi Targalt.
На странице Reisi Targalt Вы также найдёте информацию о правилах, касающихся COVID-19, которые действуют в данный момент в стране назначения.
Проверьте время заселения и выезда из отеля, а также условия отмены бронирования. Например, не в каждом отеле или гостевой квартире есть круглосуточное обслуживание, поэтому Вам нужно будет прибыть в оговорённое время или до определённого времени, после которого Вы уже не сможете заселиться. Чтобы избежать этого, в случае, если Вы прибудете позже, лучше сообщить о задержке в отель.
Узнайте о своих правах как путешественника на сайте Консультационного центра Евросоюза для потребителей consumer.ee и убедитесь, что страхование путешествий отвечает Вашим потребностям.
После того как Вы провели эту „домашнюю работу“ и купили билеты, советуем зарегистрировать свою поездку на сайте Министерства иностранных дел. Это необходимо на случай, если в стране, куда Вы едете, произойдёт что-то непредвиденное: стихийное бедствие, террористический акт или ещё что-либо неожиданное, Министерство иностранных дел могло бы с Вами связаться и при необходимости организовать Ваш обратный путь домой.
Если Ваша поездка перебронирована или отменена, о чём нужно знать
Если Вы оказались в ситуации, когда Ваш рейс значительно задерживается, отменяется или Вам отказывают в посадке, потому что билетов было продано больше, чем имеется мест, в первую очередь, обратитесь к сотруднику или представителю авиакомпании.
„Европейский союз разработал перечень прав для обеспечения справедливого обращения с авиапассажирами“, – говорит Кристина Таммару, добавляя, что авиакомпания, выполняющая рейс, несёт ответственность за пассажира и его багаж, и должна соблюдать права пассажира. „Любой пассажир, которому отказано в посадке, рейс которого отменён или который пострадал от задержки рейса на два часа и более, должен получить от авиаперевозчика письменное уведомление с указанием правил компенсации и помощи. В случае отмены рейса авиакомпания должна предложить пассажиру либо возмещение стоимости билета, либо другие средства для достижения конечного пункта назначения“, – сказала Таммару.
И Кристина Таммару, и Алексей Жемков рекомендуют, чтобы в случае обоснованной жалобы на авиакомпанию по поводу отказа в посадке на рейс, отмены или длительной задержки рейса, жалоба сначала была адресована авиакомпании, выполняющей рейс. „Для этого можно использовать специальный бланк», – говорит Таммару. „Сохраните копию бланка!“
Алексей Жемков добавляет, что страхование путешествий Swedbank компенсирует экстраординарную задержку или отмену рейса, но это при условии, что пассажир сначала свяжется со своей туристической компанией или авиакомпанией, и выяснит причину ситуации, а также узнает, предусмотрена ли компенсация от авиакомпании.