14.10.2022, 14:51
Экоактивисты облили супом знаменитую картину Ван Гога(7)
ФОТО: | Scanpix
Сегодня около 11 часов утра в Лондонской картинной галерее экоактивисты движения Just Stop Oil облили супом картину "Подсолнухи" Винсента Ван Гога.
Как уточняет издание Sky News, две девушки вылили на шедевр мировой живописи томатный суп, а после приклеили себя к стене рядом с картиной.
"Из-за стремительного роста цен на газ миллионы британских семей не смогут позволить себе разогреть банку супа этой зимой. Искусство стоит больше жизни? Больше, чем еда? Больше, чем справедливость?“ — говорится в твиттере движения.
Стоимость картины „Подсолнухи“, написанной Ван Гогом в 1888 году, на сегодняшний день оценивается примерно в 80 миллионов евро.