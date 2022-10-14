Экоактивисты облили супом знаменитую картину Ван Гога

Как уточняет издание Sky News, две девушки вылили на шедевр мировой живописи томатный суп, а после приклеили себя к стене рядом с картиной.

"Из-за стремительного роста цен на газ миллионы британских семей не смогут позволить себе разогреть банку супа этой зимой. Искусство стоит больше жизни? Больше, чем еда? Больше, чем справедливость?“ — говорится в твиттере движения.

Стоимость картины „Подсолнухи“, написанной Ван Гогом в 1888 году, на сегодняшний день оценивается примерно в 80 миллионов евро.