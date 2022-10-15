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15.10.2022, 12:21

Турция вводит туристический налог на проживание

 
ФОТО: Photo by Meg Jerrard on Unsplash

В Турции вводят новый налог для туристов – налог на проживание. Он начнет действовать с 1 января 2023-го.

Так, власти будут дополнительно взимать 2% от стоимости всех услуг, включая проживание (в отелях, курортных комплексах, гостевых домах и других объектах размещения). Причем, вероятно, касаться это будет и одиночных туристов, и тех, кто приезжает с турами, сообщает портал 34travel.me.

Как именно будут взимать налог, пока неизвестно. Пояснения к новому закону должны появиться позже.

Налог на проживание в Турции хотели ввести еще в 2019-м. Но из-за пандемии проект решили отложить на какое-то время.

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