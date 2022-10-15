15.10.2022, 12:21
Турция вводит туристический налог на проживание
ФОТО: Photo by Meg Jerrard on Unsplash
В Турции вводят новый налог для туристов – налог на проживание. Он начнет действовать с 1 января 2023-го.
Так, власти будут дополнительно взимать 2% от стоимости всех услуг, включая проживание (в отелях, курортных комплексах, гостевых домах и других объектах размещения). Причем, вероятно, касаться это будет и одиночных туристов, и тех, кто приезжает с турами, сообщает портал 34travel.me.
Как именно будут взимать налог, пока неизвестно. Пояснения к новому закону должны появиться позже.
Налог на проживание в Турции хотели ввести еще в 2019-м. Но из-за пандемии проект решили отложить на какое-то время.