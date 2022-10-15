Турция вводит туристический налог на проживание

Так, власти будут дополнительно взимать 2% от стоимости всех услуг, включая проживание (в отелях, курортных комплексах, гостевых домах и других объектах размещения). Причем, вероятно, касаться это будет и одиночных туристов, и тех, кто приезжает с турами, сообщает портал 34travel.me.