ФОТО | Остров Пёль - чудо на Балтике

Название острова, по одной из версий, происходит от древнескандинавского имени, которым в германской мифологии называли бога света. По другой - от славянского выражения, обозначавшего плоское поле.

Долгое время Пёль являлся своего рода островом раздора между немцами, датчанами и шведами.

В первые остров был упомянут в 1163 году в дарительной грамоте, составленной в Бремене и спустя десять лет подтвержденной императором Барбароссой. Первые немецкие поселенцы прибыли на Пёль в 1210 году.

Примерно в это же время здесь был заложен островной храм. Долгое время обширными землями и многим здешними деревнями владели церковь и монастыри Северной Германии, в частности, Госпиталь Святого Духа в Любеке.

Окончательно под контроль Мекленбурга Пёль, находившийся до этого в собственности Швеции, вернулся в 1903 году. Гости острова могут подробно познакомиться с его историей в небольшом краеведческом музее, расположенном в Кирхдорфе.

В 1927 году между островом и материковой частью построили дамбу, по которой проходит автомобильная дорога, однако многие туристы предпочитают добираться сюда на паромах. Особой популярностью Пёль пользуется среди велосипедистов, а также любителей водных видов спорта.

В 1871 году здесь в Тиммендорфе установили маяк, чтобы указывать путь кораблям, следующим в Висмар - город, игравший важную роль еще в средневековом Ганзейском союзе. Для ганзейских купцов он был одним из главных портовых городов наряду со Штральзундом и Любеком. Своего значения для морской навигации маяк на острове Пёль не потерял до сих пор. В этом же месте на острове находятся рыбацкие причалы. Небольшой порт в Тиммендорфе также используется в качестве стоянки для спортивных лодок, катеров и яхт.