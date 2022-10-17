Обед для крокодилов, акулы-быки и агрессивные племена: Шесть самых опасных рек в мире

Реки всегда были одним из основных факторов при выборе места обитания как для животных, так и для людей – они обеспечивали их питьевой водой и водой для орошения земель; люди использовали воду в процессе выработки электроэнергии и в работе промышленных предприятий и т.д.

Но в мире есть и реки, которые считаются очень опасными и коварными. National Geographic назвал несколько из них:

Самая длинная и полная опасностей река в мире

Нил – река, протекающая по территории 11 стран, считается одной из самых опасных рек в мире. Здесь обитают нильские крокодилы, которые вырастают до 6 метров в длину и могут передвигаться по суше со скоростью около 50 км в час. У них нет естественных врагов. Нильские крокодилы убивают до 200 человек в год.

Берега Нила также являются домом для гиппопотамов, способных напасть даже на лодку; ядовитых змей, таких как черная мамба и египетская кобра, и даже комаров, которых нельзя недооценивать. Эти насекомые являются одними из самых опасных существ реки Нил из-за болезней, которые они переносят — 500 миллионов человек заболевают и сотни тысяч умирают от малярии и лихорадки Западного Нила каждый год.

Река, которая угрожает городам

Длина Янцзы составляет около 6300 километров, что делает ее самой длинной рекой в Азии и третьей по длине в мире после Нила и Амазонки. Он впадает в Восточно-Китайское море и служит границей между Северным Китаем и Южным Китаем. Многие из самых важных городов Китая расположены на ее берегах, в том числе Шанхай и Чунцин.

Однако следует отметить, что Янцзы не только снабжает, но и угрожает расположенным на ее берегах городам. Китай пережил несколько смертоносных наводнений Янцзы за последние 100 лет, одно из которых – в 1931 году – унесло жизни около двух миллионов человек. Последнее разрушительное наводнение на Янцзы произошло в 1954 году, когда погибло около 30 000 человек.

Наводнения также угрожают экономике страны. Например, в 1998 году наводнение в Янцзы нанесло ущерб более чем на 20 миллиардов евро.