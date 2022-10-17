ФОТО | В Таллинне впервые прошел Фестиваль устриц. Там можно было попробовать огромные устрицы!

Всем посетителям фестиваля на входе предлагалось бесплатно попробовать устрицу в сопровождении бокала игристого. После этого нужно было снова доставать кошельки, но зато устрицы на фестивале стоили дешевле, чем в столичных ресторанах.

В основном, большинство сортов устриц были из Франции. Среди них четко выделялись огромные устрицы сорта Fleur des Eaux. Если остальные устрицы на фестивали стоили по 3 евро, то эти продавались по 8 евро за штуку, зато размером эти устрицы были как пара устриц обычного размера. Что касается вкуса, то у них он не особо чем-то выделялся, зато съесть такую устрицу было отнюдь непросто!

Также на фестивале предлагалось попробовать запеченные на гриле устрицы. Внутри гриля они выпекаются в соли - правда, не для вкуса, а чтобы содержимое раковины не вылилось на угли. Устрицы подавались с пылу, с жару вместе с маринованным луком, айоли, песто с черемши и щепоткой салата из тыквы и кольраби. Стоило такое удовольствие 4 евро.

Кроме того на фестивале можно было научиться тому, как правильно открывать устрицы и гратинировать их. Смотрите, как прошел фестиваль!