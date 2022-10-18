Всемирное признание! Известный журнал о путешествиях Condé Nast Traveler включил эстонский замок в список самых лучших в мире

Это признание бесценно: Condé Nast — одна из самых влиятельных медиа-корпораций в мире, объединяющая такие журналы, как Vogue, Vanity Fair, Wired, Architectural Digest и другие. С рейтингом лучших замков-отелей мира, по версии Condé Nast Traveler , можно ознакомиться ЗДЕСЬ .

По словам реставратора замка Фалль Андрея Дворянинова, рейтинг Traveler — одно из самых высоких признаний, которое может получить предприниматель, работающий в сфере туризма. "Реставрируя замок и развивая комплекс замка Фалль (Schloss Fall) в Кейла-Йоа, мы исходили из деталей как его истории, так и гармоничной связи с сегодняшним рыночным спросом. Тот факт, что признание исходит от абсолютного лидера в своей области, является оценкой как команды замка, так и всей индустрии туризма Эстонии в целом. При этом важен и период, когда это признание получено, так как Эстония, как направление, всегда нуждается в положительном международном внимании, особенно в нынешнюю постковидную эпоху международной турбулентности“, — сказал Дворянинов.