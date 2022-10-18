"Натюрморты на национальные мотивы в 1930–1950-х годах“ - новая выставка в Эстонском музее прикладного искусства и дизайна
22 октября в зале на первом этаже Эстонского музея прикладного искусства и дизайна (ETDM) открывается составленная художником Яанусом Самма выставка „Натюрморты на национальные мотивы“, в которой художник рассматривает использование национальных орнаментов и образов в прикладном искусстве и графике Эстонии в 1930–1950-х годах.
„Национальные символы, мифы, образы интересовали меня уже давно – и именно то, как их использовали и чему они служили“, – говорит Самма, которого поразило то обстоятельство, что национальные мотивы использовались в 1930–1950-х годах крайне схожим образом, несмотря на смену режимов.
Подход Яануса Самма как художника к работе с таким материалом не подчиняется правилам, по которым работают ученые или историки. „Огромная ценность – взгляд художника, именно это делает выставку особенно интересной. Любой историк рассматривал бы тему конструирования национальной самобытности в совершенно иных рамках и, как следствие, на примерах иных уникальных сочетаний, – говорит директор ETDM Кай Лобьякас. – Взгляд художника на это непростое время в некотором роде свободнее, позволяет выявить любопытные нюансы, провести другие параллели“.
Для выставки Самма выбрал экспонаты как из личной коллекции, так и из эстонских музеев – он представит произведения из собраний почти двух десятков музеев. Из этих работ Самма создал одиннадцать тематических композиций, таких, как „Аграрная романтика“, „Самая национальная вещь“, „Власть“, „Поющий народ“. На выставке экспонируются датируемые 1930–1950-ми годами работы двух десятков художников-прикладников и графиков. Обычно этом период как единый не рассматривается . Самма говорит, что он как художник может обойти принятую периодизацию истории и нарушить существующие каноны: „Этот период обычно не рассматривается как нечто целое, между тем люди ведь продолжали жить дальше“.
Он добавляет, что как художник много думал о том, что не может осуждать этих творцов, потому что сам никогда не оказывался в подобных обстоятельствах. В то же время ему было интересно изучать творчество этих художников.
Сам Яанус Самма создал для выставки три новые работы, обыгрывающие национально-консервативный художественный канон: выполненная в технике шелкографии и отсылающая к северному сиянию полость для саней, на которой меряются силами самые известные Калевипоэги эстонского искусства, а также вазы с мотивом колосьев и шерстяной ковер „Ковер № 17“. Этот ковер основан на эскизе Рудольфа Лепвалтса, появившемся в серии трудов Центрального общества развития кустарных промыслов Эстонии „Vaibakirjad I“ (1931).
Не ограничившись этим, а также изучением и трактовкой исторического материала, Самма пригласил осмыслить этот материал трех современных эстонских художников – Эдит Карлсон, Анну-Мари Лийвранд и Урмаса Люйса: каждый из них трактует национальную самобытность со своей точки зрения.
Сопроводительные тексты, раскрывающие суть исторических композиций, подготовлены в сотрудничестве с фольклористом Андреасом Калкуном.
В исторической части выставки представлены работы следующих авторов: Адамсон-Эрик, Мари Адамсон, Айно Аламаа, Яан Йенсен, Эде Куррел, Хельми Кясуконд, Пауль Лухтейн, Борис Лукатс, Ютта Матвей, Лидия Мей, Лейда Палу, Аделе Рейндорф, Макс Роосма, Эвальд Окас, Лидия Йыытс и др.
Помимо ETDM произведения и предметы из своих коллекций для выставки предоставили:
Хутор-музей К. Р. Якобсона, Мемориальный музей Ф. Р. Крейцвальда, Эстонский исторический музей, Музей Эстонской академии художеств, Художественный музей Эстонии, музеи сельской жизни Эстонии, Эстонский музей сельского хозяйства, Эстонский национальный музей, Эстонский музей спорта и Олимпийских игр, Эстонский музей театра и музыки, музеи Хийумаа, Пярнуский музей, Таллиннский городской музей, Тартуский художественный музей, Музей Тартуского университета, Валгаский музей и несколько частных лиц.
Яанус Самма (1982) – художник, работающий в различных техниках современного искусства – от графики и инсталляций до текстиля. На протяжении ряда лет он занимается исследованиями гендерной и национальной тематики и их соотношения. В последнее время он сосредоточен на конструировании идеи национального своеобразия и изучении связанных с ней решений и вариантов выбора. Ту же тематику Самма затрагивал и в своей последней персональной выставке „Узор“ в Тартуском доме искусства, созданной на основе материалов, разработанных художником в ходе изучения коллекций Эстонского национального музея. Эта выставка в очередной раз подтвердила, что Самма – внимательный наблюдатель, способный ставить вопросы и переосмысливать давно принятое и устоявшееся.
Выставка открыта до 22 января 2023 года.
Художник проведет экскурсию по выставке 22 октября в 12.00, принять участие в экскурсии можно по музейному билету.