"Натюрморты на национальные мотивы в 1930–1950-х годах“ - новая выставка в Эстонском музее прикладного искусства и дизайна

„Национальные символы, мифы, образы интересовали меня уже давно – и именно то, как их использовали и чему они служили“, – говорит Самма, которого поразило то обстоятельство, что национальные мотивы использовались в 1930–1950-х годах крайне схожим образом, несмотря на смену режимов.



Подход Яануса Самма как художника к работе с таким материалом не подчиняется правилам, по которым работают ученые или историки. „Огромная ценность – взгляд художника, именно это делает выставку особенно интересной. Любой историк рассматривал бы тему конструирования национальной самобытности в совершенно иных рамках и, как следствие, на примерах иных уникальных сочетаний, – говорит директор ETDM Кай Лобьякас. – Взгляд художника на это непростое время в некотором роде свободнее, позволяет выявить любопытные нюансы, провести другие параллели“.



Для выставки Самма выбрал экспонаты как из личной коллекции, так и из эстонских музеев – он представит произведения из собраний почти двух десятков музеев. Из этих работ Самма создал одиннадцать тематических композиций, таких, как „Аграрная романтика“, „Самая национальная вещь“, „Власть“, „Поющий народ“. На выставке экспонируются датируемые 1930–1950-ми годами работы двух десятков художников-прикладников и графиков. Обычно этом период как единый не рассматривается . Самма говорит, что он как художник может обойти принятую периодизацию истории и нарушить существующие каноны: „Этот период обычно не рассматривается как нечто целое, между тем люди ведь продолжали жить дальше“.

Он добавляет, что как художник много думал о том, что не может осуждать этих творцов, потому что сам никогда не оказывался в подобных обстоятельствах. В то же время ему было интересно изучать творчество этих художников.