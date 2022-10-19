Время школьных каникул: Таллиннский аэропорт просит пассажиров прибывать заблаговременно

Люди не знают, какие требования действуют в странах транзита. Например, при поездках через Соединенные Штаты Америки в Мексику должны быть соблюдены и требования въезда в Соединенные Штаты Америки. Даже если пассажир не выходит в США из аэропорта, в Таллинне следует предъявить ESTA и анкету для въезда в Америку. Рекомендация: ознакомьтесь с требованиями к документам в транзитных странах на сайте Reisi Targalt

Нет с собой паспорта, люди пытаются путешествовать лишь с ID-картой. Граждане Эстонии могут въезжать в другие страны Европейского союза (ЕС) и Европейского экономического пространства (ЕЭП) по паспорту или ID-карте. При поездках за пределы Европы проездным документом служит только паспорт. Рекомендация: ознакомьтесь с требованиями к документам в стране назначения на сайте Reisi Targalt .

Срок действия удостоверяющего личность документа не соответствует требованиям страны назначения. Если при путешествии по Европейскому союзу паспорт или ID-карта могут действовать до дня окончания поездки, то, например, при поездке в Египет паспорт должен действовать еще 6 месяцев после поездки. Рекомендация: ознакомьтесь перед поездкой с требованиями к документам в стране назначения и проверьте срок действия документов заблаговременно до начала поездки на сайте Reisi Targalt.

„Предыдущая волна коронавируса, когда нельзя было путешествовать, изменила связанные с поездками привычки людей. Участились случаи, когда путешествие заканчивается уже у стойки check-in в Таллиннском аэропорту, потому что выясняется, что проездной документ уже недействителен или человек не знает, какие требования действуют в стране, которая является целью его поездки. Кроме того, многие забыли, как паковать жидкости, чтобы контроль безопасности проходил без проблем и не надо было перед полетом выбрасывать свою дорогую косметику. Призываю всех пассажиров немного подготовиться заранее, чтобы долгожданное путешествие проходило беззаботно“, – сказал член правления Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ.

Нет визы для въезда в страну. Следите за тем, требует ли страна визу. В случае если у вас нет действующей визы, вас не пустят на рейс в Таллинне. Рекомендация: ознакомьтесь с визовыми требованиями страны назначения. В части мест назначения можно оформить визу на границе, например, в Египте. Читать подробнее на сайте Reisi Targalt .

Не выполнены связанные с ковидом требования. Некоторые страны по-прежнему требуют справку о вакцинации, перенесении болезни или результаты теста. В отношении теста надо следить и за временем теста, потому что оно разное в разных странах. Тест должен быть сделан на 24 часа или за 48 часов до первого полета. Рекомендация: ознакомьтесь со связанными с ковидом требованиями в стране назначения. Они могут постоянно меняться, поэтому непосредственно перед поездкой их надо пересмотреть снова. Не оставляйте прохождение теста на последнюю минуту, потому что так мы рискуете не успеть на рейс. Читать подробнее на сайте Reisi Targalt .

Условия авиаперевозчика становятся неприятным сюрпризом. Ознакомьтесь с условиями авиабилета: например, сколько багажа включает билет, является check-in в аэропорту платным или бесплатным, какие условия платежа принимает авиафирма и т.д. Мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда пассажиры радостно прибывают в аэропорт, и вдруг выясняется, что check-in у них не сделан, а в аэропорту он платный (у Ryanair его стоимость составляет 55€ на человека). Кроме того, в части ручного и сдаваемого багажа авиафирмы установили определенный разрешенный вес, и за его превышение вам придется заплатить до полета. Некоторые авиафирмы принимают только платежи банковскими картами.

Прибывая в аэропорт на автомобиле, имейте в виду, что во время школьных каникул парковки переполнены, и поиск места может занять некоторое время. Информацию о парковках можно найти здесь .

Убедитесь, что ваш багаж правильно упакован: оставьте запрещенные предметы дома, правильно упакуйте жидкости и пометьте багаж своим именем и адресом. Читать подробнее здесь .