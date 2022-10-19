На радость туристам: в Таллиннском аэропорту открылось популярное кафе Caffeine

„Кафе Caffeine, которое открылось в аэропорту, отличается от других кофеен той же сети, тем, что большая часть блюд готовится на собственной кухне, а при составлении меню учитываются потребности авиапассажиров“, — сказала Тийа Ильвес, генеральный директор Reitan Convenience Estonia. Именно поэтому в кафе самообслуживания, которое располагается рядом с аптекой Südameapteek в зоне после контроля безопасности, открылась стойка, где люди могут купить еду и напитки с собой в дорогу даже когда кафе закрыто.

Сеть кофеен Caffeine является первой сетью в странах Балтии, которая продает только органический кофе. Это означает, что кофе имеет органический сертификат и соответствует экологическим сельскохозяйственным условиям Европейского Союза.

По словам члена правления Tallinna Lennujaam AS Ээро Пяргмяэ, в начале года среди пассажиров был проведен опрос для того, чтобы понять, какие места общественного питания люди хотели бы видеть в аэропорту. Предложений было много, но самым упоминаемым было желание увидеть место с очень хорошим и качественным кофе. „Caffeine в этом смысле — лучший пример удовлетворения желаний пассажиров. Кроме того, с открытием кафе станет больше посадочных мест для ожидания рейса, где можно поработать и подкрепиться“, — говорит Пяргмяэ.

На нулевом этаже пассажирского терминала во время расширения появилась новая зона выхода на посадку, что означает более комфортное ожидание рейсов, особенно для пассажиров бюджетных авиакомпаний, путешествующих из Шенгенской зоны. Магазин самообслуживания R-Kiosk, который принадлежит Reitan, открыт 24 часа в сутки. Здесь можно купить закуски, сладости и горячие или холодные напитки для полета.

И Таллиннский аэропорт, и Reitan поставили перед собой цель достичь нового уровня комфорта – один в авиации, другой в торговле. При этом обе компании руководствуются в своей деятельности принципами устойчивого развития и стремятся к достижению климатической нейтральности.