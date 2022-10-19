Fotografiska предлагает поддержать фотографов Украины(5)
20 октября в кафе музея Fotografiska открывается выставка „Скомканная жизнь“ семи фотографов из Украины — у каждого из них свой почерк и своя история. С начала лета работы этих художников можно было купить через онлайн-платформу Fotografiska Art for Walls, теперь некоторые из произведений будут украшать стены первого этажа. Доход от продажи фотографий идет авторам.
Всего на расстоянии в несколько сотен километров от нас, на территории Украины, идет война. Команда Fotografiska считает, что важно продолжать говорить об этом и по возможности поддерживать тех, чью жизнь война превратила в хаос. В сотрудничестве с семью фотографами с Украины Fotografiska отобрала около 70 работ. Они созданы в разный период времени и рассказывают зрителям как об Украине в целом, так и о буднях войны.
Работы можно купить в виде постеров или обрамленных фотографий. Значение имеет любая поддержка, ведь речь идет не просто о деньгах — авторам важно знать, что людям небезразлично происходящее, что все это часть нашей общей истории. На выставке представлены работы следующих художников: Дмитрий Богачук, Артур Бондарь, Вита Буйвид, Лиза Букреева, Диана Федоряка, Алена Гром и Ксения Петровска. Выставленные в кафе фотографии можно сразу купить.
Информацию об авторах, работах и ценах можно найти на платформе Fotografiska Art for Walls: https://www.fotografiska.ee/kunstnikud/segipaisatud-elu/ Постеры продаются в магазине Fotografiska.