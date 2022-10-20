Сегодня в Ыйсмяэ откроется самый современный в Эстонии спортивно-оздоровительный СПА-центр RING

„Ring станет домом нем только для баскетболистов премьер-лиги, но и для нескольких детско-юношеских спортивных школ. Здесь будут тренироваться около 1500 детей“, — сказал Эдуард Бейлинсон, руководитель Таллиннской спортивной академии Kalev, добавив, что на трибунах нового баскетбольного комплекса могут разместиться до 500 зрителей. Первый международный юношеский турнир по баскетболу пройдёт в этом самом современном зале Эстонии уже в предстоящие выходные. Участники турнира будут размещены в спортивном хостеле, рассчитанном более чем на 100 мест, и расположенном в том же комплексе.

Крупнейшим арендатором нового спортивного комплекса является сеть тренажёрных залов Gym!, её новый круглосуточный представительский клуб откроет свои двери 31 октября. Кроме того, в здании расположены многофункциональные спортивные залы, где могут проходить самые разные тренировки – от дзюдо до йоги, а также площадки для пляжного волейбола и футбола с подогреваемым песком.

„Это не просто ещё один спа-центр или ещё один спортхолл, по своей функциональности и объёму это сооружение совершенно уникально в масштабах всей Эстонии“, — прокомментировал владелец здания и оператор спа-центра Калле Куузик. Он подчеркнул, что, хотя в Хааберсти проживает больше людей, чем, к примеру, в городе Пярну, жители района только сейчас получили свой первый полноценный СПА-центр рядом с домом. Новый ыйсмяэский СПА принадлежит крупнейшей в Эстонии сети спа-отелей, которая владеет также отелями Viimsi SPA, Grand Rose SPA и Meresuu SPA.