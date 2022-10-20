Уникальные отели и не только: 6 новых мест для проживания в Литве

Если вам нравится открывать для себя новые места, изюминкой всей поездки может стать пребывание в отеле, который предлагает гораздо больше, чем просто место для ночлега. Сегодня мы расскажем о домах отдыха в стиле ар-деко и швейцарского шале, деревянных домах и даже о традиционном сельском доме. Все для того, чтобы отдых в Литве в запомнился вам на всю жизнь.

Предлагаем вашему вниманию 6 самых необычных вариантов размещения в Литве для незабываемого отдыха.

Отдых в швейцарском стиле. Путешествуя по странам Балтии, швейцарец Стефан Боллинджер и его жена Карин влюбились в этот район и приняли решение поселиться здесь. В 2019 году их путешествие привело к созданию усадьбы Palaima Homestead, природного оазиса, созданного для романтического отдыха вдвоем или спокойного уединения в одиночестве. Прямо из усадьбы можно любоваться нетронутым лесом и спокойной гладью озера. Гости могут выбрать один из видов активного отдыха, например, пешими прогулками, катанием на горных велосипедах, водными лыжами, греблей на каноэ и даже пешим туризмом с альпаками. Для тех, кто выберет зимний отдых, планируется организовать лыжные прогулки.