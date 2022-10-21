Популярный испанский курорт планирует ограничить число туристов

После двух лет пандемии коронавируса и строгих ограничений на Майорку вновь стали приезжать туристы. Да так много, что сами местные жители не могут насладиться курортным сезоном. Этим летом пляжи, гостиницы, рестораны, развлекательные центры Майорки были переполнены. В результате власти острова решили регулировать туристические потоки, чтоб не допустить критической ситуации. Первоначально планируется установить жесткие лимиты на количество доступных для туристов вариантов размещения.