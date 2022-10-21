Немецкие археологи раскопали в Египте неизвестную гробницу

Ученые из Музея земли Нижняя Саксония под руководством директора музея и профессора археологии Кати Лембке нашли в Среднем Египте, в районе деревни Туна эль-Гебель, неповрежденную погребальную камеру с настенными росписями времен I века нашей эры с мумиями четырех детей и четырех взрослых, пишет Deutsche Welle.

На фресках внутри гробницы изображена процессия с участием царя загробного мира Осириса и бога погребальных ритуалов Анубиса. Западная сторона погребальной камеры украшена изображениями виноградной лозы, а один из участков застелен ковриками для посетителей. Исследователи также обнаружили многочисленные амфоры и кухонную утварь - обстановка камеры, относящейся к римскому периоду, прекрасно сохранилась.

Работа команды ученых ведется с 2018 года и финансируется Немецким исследовательским фондом (DFG). Так, в 2021 году при помощи георадара было обнаружено два свинцовых гроба, совершенно нетипичных для захоронений в этой области. Задача археологов - изучить кладбище римского периода, датируемое I - III веками н.э. Согласно иследованиям, это самое большое захоронение в долине Нила этой эпохи.

Местность Туна эль-Гебель известна как некрополь знати и жителей древнеегипетского города Гермополя на западном берегу Нила. Например, в ходе раскопок в 30-х гг. прошлого века здесь был обнаружен огромный некрополь греко-римской эпохи, настоящий „город мертвых“ - с улицами, ведущими к многочисленным гробницам.