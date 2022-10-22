Представители Global Travel Management (flytoCanarias) начали связываться с туристами по поводу возврата денег за путевки

Насколько известно TTJA, страховая компания начала связываться с пассажирами по поводу возмещения стоимости проезда. Страховая компания информирует пассажиров о частичном возмещении стоимости проезда, из чего можно сделать вывод, что общая сумма требований пассажиров значительно превышает обеспечение туроператора. Можно предположить, что частичный возврат стоимости проезда будет пропорционален сумме гарантии, которая составляет 100 000 евро.

Пассажирам, ожидающим возврата денег, TTJA разъясняет следующее в свете известных ей обстоятельств.

Страховая компания просит пассажиров подписать документ, в котором пассажиры подтверждают, что они примут предложенную сумму, которая меньше уплаченной суммы, и что они откажутся от оставшихся претензий и уступят их страховой компании. При подписании такого документа путешественник не может оплатить остаток своего требования иным способом, например, в случае процедуры банкротства, предъявить свое требование конкурсному управляющему. При этом TTJA не знает, имеется ли и сколько имущества у туроператора, т.е. может ли данное требование быть удовлетворено в процедуре банкротства.

TTJA также не знает о последствиях, если указанный документ подписан не будет. Если подписание данного документа будет являться условием для частичного возмещения стоимости проезда, путешественник может потерять возможность полного возмещения стоимости проезда, не подписав его. В этом случае у пассажира есть возможность обратиться в суд для защиты своих прав или, в случае проведения процедуры банкротства, обратиться с требованием к банкротному управляющему. При этом необходимо учитывать, что у туроператора может не хватить активов для удовлетворения исковых требований.

Пассажирам, которые подали заявку на возмещение и с которыми не связалась страховая компания, TTJA рекомендует обратиться в страховую компанию самостоятельно.