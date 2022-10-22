В сентябре компания Estravel установила новый рекорд продаж

В каждой из стран Балтии также были зафиксированы ежемесячные рекорды. Эстонская компания Estravel получила доход в размере 8,6 млн. евро, латвийский филиал - 1,2 млн. евро и литовский филиал - 2,7 млн. евро.

Распределение общего объема продаж по странам Балтии в офисах Estravel в сентябре 2022 года



В таблице ниже приведены показатели продаж за сентябрь и 9 месяцев только для эстонского подразделения, 2018-2022 годы.

Аналитика клиентских групп (сентябрь 2022 года)

69% от общего объема продаж Estravel в странах Балтии пришлось на продажи юридическим лицам и 31% - частным лицам. В Эстонии доля частных лиц выше, чем у ее южных соседей, т.е. 63% продаж пришлось на юридических лиц и 37% на частных лиц.

„Результаты за сентябрь оказались лучше, чем ожидалось“, - сказала Кайре Саади, директор по продажам и член правления Estravel. „Самым большим фактором роста всех бизнес-подразделений в странах Балтии стало привлечение новых договорных бизнес-клиентов, но покупки частных лиц также сильно растут.“

На приведенном ниже графике более подробно показано распределение клиентских групп в эстонском бизнес-подразделении:



Общий объем продаж Estravel AS в эстонском бизнес-подразделении, сентябрь 2022 года, распределение по потребительским сегментам.

Аналитика товарных групп (сентябрь 2022 года)

Традиционно авиабилеты находятся на первом месте. На втором месте — продажа гостиничных номеров, на третьем — продажа турпакетов. Четвертое место занимает продажа билетов на паромы, большая часть которой осуществляется полностью автоматически через популярный сайт со льготными предложениями laevapiletid.ee.

На приведенном ниже графике более подробно показано распределение товарных групп в эстонском бизнес-подразделении в сентябре 2022 года:



Общий объем продаж в Эстонии за сентябрь 2022 года, распределение по товарным группам