ВИДЕО | Перепутала церковь с пляжем: в Италии туристка утроила откровенную фотосессию на ступенях собора

Все бы ничего, но туристка была голая и прикрывала свое тело красной тканью. Конечно же, ее сразу заметили местные жители, которые и вызвали полицию. Прибывшие на место полицейские выяснили, что разрешения на съемку ни туристки, ни у ее фотографа не было. Путешественницу заставили покинуть место съемки. Теперь ее ждет штраф за неподобающее поведение, сообщает Daily Mail.

Снятые очевидцами фотографии быстро распространились среди итальянских пользователей, спровоцировав волну негодования. "Плохо раздеваться перед собором, который представляет такую важность. Это убого и неприемлемо... позор!“ — написал один из комментаторов.

Другой местный житель заявил, что причиной скандала послужила не нагота британки, а ее решение устроить фотосессию на фоне церкви.

Собор Святого Андрея в Амальфи был построен в XI веке. Первоначально внешний вид собора был выполнен в арабо-норманно-романском стиле, но впоследствии храм множество раз перестраивался и теперь в нем можно увидеть романские, византийские, готические и барочные элементы. К собору примыкает базилика Распятия, возведенная в IX веке. Из нее можно попасть в крипту, где хранятся мощи св. Андрея.