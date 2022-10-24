В Любляне раздадут под опеку виноградные лозы

Подать заявку на виноградные лозы может любой желающий, однако придется пройти несколько стадий отбора. Соглашение об опеке будет заключено на несколько лет с возможностью продления в будущем.

Словения является винодельческой страной: вино производят в прибрежных и восточных районах страны. Однако Любляна никогда не входила в число винодельческих регионов. Тем не менее, в 2016 году город посадил свой первый официальный виноградник на склонах Замковой горы, главной достопримечательности Любляны.

В винограднике сейчас созревают 1050 лоз разных сортов. Каждая из них даст килограмм винограда, из которого можно изготовить редкий вид вина.