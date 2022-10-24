Морской музей премирует дипломные работы об истории морского дела

„В морской истории нашей страны еще много тем для научного исследования. Чтобы необходимых исследовательских работ делалось больше, необходимо мотивировать ими заниматься и оказывать внимание проведенным работам. Именно поэтому мы призываем студентов университетов и прикладных высших учебных заведений заняться исследованиями истории морского дела в Эстонии и ходатайствовать о получении премии нашего музея за проведенное исследование“, – сказала научный руководитель Морского музея Эстонии Хеле Кийманн.

Получатели премии будут объявлены в ходе конкурса дипломных работ по истории морского дела, инициированного Морским музеем Эстонии. Призовой фонд конкурса составляет 2000 евро. Лучшие из дипломных работ выберет оценочная комиссия, состоящая из экспертов. Результаты будут объявлены Морским музеем в годовщину его основания – 23 февраля следующего года.

„Инициатива Морского музея воздает должное уже готовым дипломным работам, а также побуждает к исследованиям будущих авторов дипломных работ. Исходя из собственного опыта, призываю к участию в конкурсе всех, чья дипломная работа в той или иной мере связана с историей морского дела в Эстонии. Ведь и достаточно техническая тема может открыть новые аспекты в морской истории“, – сказал Таури Роозипуу, получивший главный приз на предыдущем конкурсе.

В этом году для получения премии можно представить дипломную, бакалаврскую и магистерскую работу, защищенную в эстонском или зарубежном вузе не позднее, чем два года тому назад. Заявление вместе с оценкой руководителя дипломной работы необходимо отправить на адрес info@meremuuseum.ee до 5 февраля 2023 года. Подробная информация приведена в статуте конкурса, который опубликован на сайте Морского музея Эстонии .