24.10.2022, 14:44
Самые смешные фото дикой природы: объявлены финалисты Comedy Wildlife Photography Awards
ФОТО: | Scanpix, NistarPS/Mercury Press
Из тысяч заявок члены жюри Comedy Wildlife Photography Awards выбрали 40 снимков, которые поборются за главный приз. Вне зависимости от победителя, все кадры заслуживают внимания. Вот лишь некоторые из них.
Голосование завершится 27 ноября, а победители во всех категориях и лучший комедийный фотограф дикой природы будут объявлены 8 декабря.
Премия Comedy Wildlife стартовала в 2015 году. Бесплатный конкурс, открытый для новичков, любителей и профессионалов в области фотографии дикой природы, „прославляет веселье природного мира и подчеркивает, что мы должны сделать, чтобы защитить его“, как говорят организаторы.