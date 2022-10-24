Самые смешные фото дикой природы: объявлены финалисты Comedy Wildlife Photography Awards

Голосование завершится 27 ноября, а победители во всех категориях и лучший комедийный фотограф дикой природы будут объявлены 8 декабря.

Премия Comedy Wildlife стартовала в 2015 году. Бесплатный конкурс, открытый для новичков, любителей и профессионалов в области фотографии дикой природы, „прославляет веселье природного мира и подчеркивает, что мы должны сделать, чтобы защитить его“, как говорят организаторы.