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24.10.2022, 14:51

ФОТО | Fjällräven приглашает в полярную экспедицию на ездовых собаках, куда попадут лишь 20 человек со всего света!

 
2019. aasta polaarmatkal osalejad süüa valmistamas. Taamal kelgukoerad.
2019. aasta polaarmatkal osalejad süüa valmistamas. Taamal kelgukoerad.
ФОТО: Maiu Lünekund

Спустя два года у каждого жителя Эстонии вновь появилась возможность отправиться в экспедицию на собачьих упряжках Fjällräven Polar, куда попадут только 20 человек со всего мира. В течение шести дней участникам предстоит в экстремальных погодных условиях преодолеть на санных упряжках 300 километров. Опыта управления собачьей упряжкой от участников не требуется.

Цель арктической экспедиции на собачьих упряжках в полярных регионах Швеции и Норвегии заключается в том, чтобы предоставить участникам возможность испытать жизнь по ту сторону полярного круга и побудить больше людей выбираться на природу в зимнее время.

Команда Polar, в которую войдут 20 человек и 180 аляскинских хаски, начнет путь из Северной Швеции, с берегов Пойккиярви. Маршрут будет пролегать по территории крупнейшей вечной мерзлоты в Европе и закончится в Северной Норвегии, в долине Сигналдален.

По словам эстонки Майу Люнекунд, которой посчастливилось принять участие в полярной экспедиции пару лет назад, такой поход по силам каждому, кто найдет в себе достаточно желания и предприимчивости. Вместе с Майу в экспедиции принимали участие даже люди, которые никогда в жизни не видели снега и не гладили собаки. „С ездой на собачьей упряжке и ночевкой под открытым небом справился каждый“, – подбодрила она.

По словам Люнекунд, после полярной экспедиции ее жизнь кардинально изменилась. Сейчас она вместе со своими двумя аляскинскими хаски живет в красном фургоне и колесит в нем по Европе. Прошлую зиму она провела в Португалии, а в этом руководит походами на собачьих упряжках в Швеции, неподалеку от Оре.

„Человек не создан для того, чтобы сидеть в четырех стенах. Экспедиция за полярный круг на собачьей упряжке помогла мне найти контакт с самой собой и природой, – сказала Майу. – В этом и есть прелесть Polar – для того, чтобы выйти из зоны комфорта и испытать нечто исключительное, не нужно ничего делать – надо просто подать заявку. Все необходимое снаряжение и подготовку бесплатно предоставит организатор“.

Перед Майу эстонцы уже трижды принимали участие в Polar: в 2014 году в экспедицию отправилась эстонка Катрина Сокк, в 2016 году фотограф-натуралист Ханс Маркус Антсон, а в 2017 году – Кеттер Мишель, которая на тот момент жила в Финляндии и участвовала под флагом Финляндии.

Важные даты:

  • Экспедиция на собачьих упряжках Fjällräven Polar пройдет с 30 марта по 5 апреля.

  • Подача заявок откроется вечером 24 октября и продлится до 13 ноября. Кандидат должен заполнить заявление на сайте Fjällräven и принять участие в трех челленджах в социальных сетях, где ему придется обосновать для жюри, что именно делает его подходящим человеком для участия в полярной экспедиции.

  • Получатели путевок на Polar будут объявлены 23 ноября.

  • Виртуальное мероприятие, знакомящее с Polar, пройдет 24 октября в 17:00 по эстонскому времени. Зарегистрироваться на мероприятие можно здесь.

Мероприятие Fjällräven Polar пройдет весной в полярных регионах Швеции и Норвегии, и увлечет 20 человек со всего мира в шестидневный полярный поход на собачьих упряжках, протяженность которого составит 300 километров. Шесть дней участники будут спать в лютый мороз под открытым небом, кормить своих ездовых собак и заботиться об их здоровье, постоянно адаптироваться к меняющимся погодным условиям, которые могут быть тяжелыми и беспощадными. Fjällräven Polar 2023 пройдет с 30 марта по 5 апреля.

Смотрите, кто посетил ознакомительное мероприятие Fjällräven Polar, которое состоялось в Таллинне на прошлой неделе в баре Botik в Копли:

Fjällräven Polar tutvustusüritus
Fjällräven Polar tutvustusüritus
Fjällräven Polar tutvustusüritus
Fjällräven Polar tutvustusüritus
Fjällräven Polar tutvustusüritus
Fjällräven Polar tutvustusüritus
Fjällräven Polar tutvustusüritus
Fjällräven Polar tutvustusüritus
Fjällräven Polar tutvustusüritus
Fjällräven Polar tutvustusüritus
Fjällräven Polar tutvustusüritus
Fjällräven Polar tutvustusüritus
Fjällräven Polar tutvustusüritus
Fjällräven Polar tutvustusüritus
Fjällräven Polar tutvustusüritus
Fjällräven Polar tutvustusüritus
Fjällräven Polar tutvustusüritus
Fjällräven Polar tutvustusüritus
Fjällräven Polar tutvustusüritus
Fjällräven Polar tutvustusüritus
Fjällräven Polar tutvustusüritus
Fjällräven Polar tutvustusüritus
Fjällräven Polar tutvustusüritus
Fjällräven Polar tutvustusüritus
Fjällräven Polar tutvustusüritus
Fjällräven Polar tutvustusüritus
Fjällräven Polar tutvustusüritus
Fjällräven Polar tutvustusüritus
Fjällräven Polar tutvustusüritus
Fjällräven Polar tutvustusüritus
Fjällräven Polar tutvustusüritus
Fjällräven Polar tutvustusüritus
Fjällräven Polar tutvustusüritus
Fjällräven Polar tutvustusüritus
Fjällräven Polar tutvustusüritus
Fjällräven Polar tutvustusüritus
Fjällräven Polar tutvustusüritus
Fjällräven Polar tutvustusüritus
Fjällräven Polar tutvustusüritus
Fjällräven Polar tutvustusüritus
Fjällräven Polar tutvustusüritus

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