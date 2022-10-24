ФОТО | Fjällräven приглашает в полярную экспедицию на ездовых собаках, куда попадут лишь 20 человек со всего света!
Спустя два года у каждого жителя Эстонии вновь появилась возможность отправиться в экспедицию на собачьих упряжках Fjällräven Polar, куда попадут только 20 человек со всего мира. В течение шести дней участникам предстоит в экстремальных погодных условиях преодолеть на санных упряжках 300 километров. Опыта управления собачьей упряжкой от участников не требуется.
Цель арктической экспедиции на собачьих упряжках в полярных регионах Швеции и Норвегии заключается в том, чтобы предоставить участникам возможность испытать жизнь по ту сторону полярного круга и побудить больше людей выбираться на природу в зимнее время.
Команда Polar, в которую войдут 20 человек и 180 аляскинских хаски, начнет путь из Северной Швеции, с берегов Пойккиярви. Маршрут будет пролегать по территории крупнейшей вечной мерзлоты в Европе и закончится в Северной Норвегии, в долине Сигналдален.
По словам эстонки Майу Люнекунд, которой посчастливилось принять участие в полярной экспедиции пару лет назад, такой поход по силам каждому, кто найдет в себе достаточно желания и предприимчивости. Вместе с Майу в экспедиции принимали участие даже люди, которые никогда в жизни не видели снега и не гладили собаки. „С ездой на собачьей упряжке и ночевкой под открытым небом справился каждый“, – подбодрила она.
По словам Люнекунд, после полярной экспедиции ее жизнь кардинально изменилась. Сейчас она вместе со своими двумя аляскинскими хаски живет в красном фургоне и колесит в нем по Европе. Прошлую зиму она провела в Португалии, а в этом руководит походами на собачьих упряжках в Швеции, неподалеку от Оре.
„Человек не создан для того, чтобы сидеть в четырех стенах. Экспедиция за полярный круг на собачьей упряжке помогла мне найти контакт с самой собой и природой, – сказала Майу. – В этом и есть прелесть Polar – для того, чтобы выйти из зоны комфорта и испытать нечто исключительное, не нужно ничего делать – надо просто подать заявку. Все необходимое снаряжение и подготовку бесплатно предоставит организатор“.
Перед Майу эстонцы уже трижды принимали участие в Polar: в 2014 году в экспедицию отправилась эстонка Катрина Сокк, в 2016 году фотограф-натуралист Ханс Маркус Антсон, а в 2017 году – Кеттер Мишель, которая на тот момент жила в Финляндии и участвовала под флагом Финляндии.
Важные даты:
Экспедиция на собачьих упряжках Fjällräven Polar пройдет с 30 марта по 5 апреля.
Подача заявок откроется вечером 24 октября и продлится до 13 ноября. Кандидат должен заполнить заявление на сайте Fjällräven и принять участие в трех челленджах в социальных сетях, где ему придется обосновать для жюри, что именно делает его подходящим человеком для участия в полярной экспедиции.
Получатели путевок на Polar будут объявлены 23 ноября.
Виртуальное мероприятие, знакомящее с Polar, пройдет 24 октября в 17:00 по эстонскому времени. Зарегистрироваться на мероприятие можно здесь.
Мероприятие Fjällräven Polar пройдет весной в полярных регионах Швеции и Норвегии, и увлечет 20 человек со всего мира в шестидневный полярный поход на собачьих упряжках, протяженность которого составит 300 километров. Шесть дней участники будут спать в лютый мороз под открытым небом, кормить своих ездовых собак и заботиться об их здоровье, постоянно адаптироваться к меняющимся погодным условиям, которые могут быть тяжелыми и беспощадными. Fjällräven Polar 2023 пройдет с 30 марта по 5 апреля.
Смотрите, кто посетил ознакомительное мероприятие Fjällräven Polar, которое состоялось в Таллинне на прошлой неделе в баре Botik в Копли: