ФОТО | Fjällräven приглашает в полярную экспедицию на ездовых собаках, куда попадут лишь 20 человек со всего света!

Цель арктической экспедиции на собачьих упряжках в полярных регионах Швеции и Норвегии заключается в том, чтобы предоставить участникам возможность испытать жизнь по ту сторону полярного круга и побудить больше людей выбираться на природу в зимнее время.



Команда Polar, в которую войдут 20 человек и 180 аляскинских хаски, начнет путь из Северной Швеции, с берегов Пойккиярви. Маршрут будет пролегать по территории крупнейшей вечной мерзлоты в Европе и закончится в Северной Норвегии, в долине Сигналдален.



По словам эстонки Майу Люнекунд, которой посчастливилось принять участие в полярной экспедиции пару лет назад, такой поход по силам каждому, кто найдет в себе достаточно желания и предприимчивости. Вместе с Майу в экспедиции принимали участие даже люди, которые никогда в жизни не видели снега и не гладили собаки. „С ездой на собачьей упряжке и ночевкой под открытым небом справился каждый“, – подбодрила она.



По словам Люнекунд, после полярной экспедиции ее жизнь кардинально изменилась. Сейчас она вместе со своими двумя аляскинскими хаски живет в красном фургоне и колесит в нем по Европе. Прошлую зиму она провела в Португалии, а в этом руководит походами на собачьих упряжках в Швеции, неподалеку от Оре.



„Человек не создан для того, чтобы сидеть в четырех стенах. Экспедиция за полярный круг на собачьей упряжке помогла мне найти контакт с самой собой и природой, – сказала Майу. – В этом и есть прелесть Polar – для того, чтобы выйти из зоны комфорта и испытать нечто исключительное, не нужно ничего делать – надо просто подать заявку. Все необходимое снаряжение и подготовку бесплатно предоставит организатор“.



Перед Майу эстонцы уже трижды принимали участие в Polar: в 2014 году в экспедицию отправилась эстонка Катрина Сокк, в 2016 году фотограф-натуралист Ханс Маркус Антсон, а в 2017 году – Кеттер Мишель, которая на тот момент жила в Финляндии и участвовала под флагом Финляндии.

