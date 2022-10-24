6 советов профессионального фотографа для хороших фотографий на телефон

1. Убедитесь, что объектив чистый По словам фотографа Джейка Фарра, особенно во время путешествий, мы храним телефон в кармане или сумке и при этом на объектив телефона может попасть много пыли. „Это значительно снижает качество изображения“, — предупреждает Фарра, добавляя, что в холодную погоду вынимать телефон стоит только на время фотосъемки, так как холод быстрее разряжает батарею. „В морозную погоду я рекомендую держать телефон близко к телу между съемками, чтобы телефон получал тепло тела для более долгого заряда батареи“, — делится советом фотограф. „А при возвращении в теплую комнату с холода, следует еще раз протереть объектив камеры телефона, потому что он, вероятно, запотел“. 2. Поэкспериментируйте с функциями камеры При съемке природы или просто видов Джейк Фарра рекомендует включать функцию „сетка“ на телефоне. „Он выводит на экран полосы, которые делят изображение на равные части. Если, например, вы фотографируете пейзаж, вы можете правильно установить линию горизонта по одной из этих полос. „Здесь важно продумать, что вы хотите подчеркнуть на фото - будь то небо или земля и соответственно разметить горизонт повыше или пониже нарисованной на экране линии“. Функция портретной съемки, по словам Фарры, это лучший выбор для фотографирования людей, она размывает фон и создает впечатление снимка, сделанного настоящей камерой. „В этой сфере произошло очень большое технологическое развитие“, — соглашается руководитель обучения и эксперт по технологиям Huawei Екатерина Мишина, которая говорит, что новая модель nova 10 Pro предлагает эффект боке на уровне зеркальной фотокамеры. „Благодаря этому объект на переднем плане остается в фокусе изображения, а все остальное за ним размывается“.





3. Учитывайте специфику социальных сетей



Большое количество людей делятся своими фотографиями на странице в Instagram, и у Джейка Фарра есть несколько советов для этого: „Если делать фотографии для сториз в Instagram, то необходимо учитывать, что формат сториз при кадрировании — 9x16. Когда мы делаем снимок на телефон, то, как правило, это соотношение 4x3. Это означает, что изображение становится более узким и длинным для сториз. В этом случае нельзя важные детали фото смещать близко к краю кадра“.



Во-вторых, для социальных сетей лучше подходят вертикальные фотографии. „Тогда фото можно будет использовать в его максимальном формате. Горизонтальная или альбомная фотография при загрузке становится намного меньше, и для ее увеличения нужно обрезать края изображения“, — добавляет Фарра.



4. Нужно ли говорить „сыыыр“? Лучше не надо!



„Лучшие эмоции рождаются естественно“, — знает Фарра. „Даже когда люди позируют для фото, есть те, кто от природы чувствует себя свободно перед камерой. Человека при съемке надо направлять так, чтобы ему было максимально комфортно. Всегда помогает легкая шутка — тогда можно получить неподдельные эмоции в кадре в момент смеха“. У опытного фотографа еще есть в запасе одна хитрость — съемка, так сказать, от бедра: „Вы не смотрите прямо через объектив на объект съемки, а просто наводите камеру в сторону человека и щелкаете. Это гораздо более эффективный способ для получения хорошего фото с человеком“.



5. Хорошее селфи требует практики



В случае портрета - будь то изображение другого человека или фото самого себя – стоит снять кадр немного сверху. „Это предотвращает появление на портрете двойного подбородка“, — объясняет Фарра.



Фотограф также рекомендует использовать широкий угол для фронтальной камеры, чтобы вместить в кадр как можно больше. Камеры телефонов также становятся все более и более способными в этом отношении. Эксперт по технологиям Huawei Екатерина Мишина приводит пример 60-мегапиксельной фронтальной камеры нового смартфона nova 10 Pro, сверхширокий угол которой в 100 градусов обеспечивает при съемки большой охват. Таким образом, вы можете сделать даже групповое фото, будучи ее частью.



При этом самое первое правило автопортретной фотографии звучит так: „Следуй за объективом!“ Джейк Фарра отмечает, что люди склонны смотреть на собственное отражение на экране, поэтому при съемке человек смотрит не в камеру, а в какую-то неопределенную точку. „Определите, где находится объектив камеры вашего телефона, и направьте туда свой взгляд. А также поэкспериментируйте с тем, с какого ракурса фотографировать себя, чтобы результат понравился вам больше всего“.