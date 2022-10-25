В Венеции туристы угнали гондолу. Теперь их ждет штраф в 15 000 евро

Они отвязали оставленную на ночь гондолу и прошли на ней по главной водной артерии города — Гранд-каналу. Примерно через час нарушителей заметили сотрудники одной из гостиниц Венеции и вызвали полицейский патруль. По их словам, они обратили внимание на необычный ход лодки: злоумышленники плыли на гондоле на манер байдарки или каноэ, загребая через борт, пишет издание Corriere del Veneto .

Прибывшие полицейские задержали туристов. Теперь им грозит штраф в размере до 15 000 евро. Как утверждает владелец гондолы Джоджио Богьоло, во время катания молодые французы выбросили в воду не только декор гондолы, но и документы, из-за чего он временно не может вернуться к работе. По словам гондольера, больше всего его расстроил смех молодых людей и то, что после ареста они не принесли ему извинений.