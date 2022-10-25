ФОТО | Уникальная болотная тропа Нигула на юге Эстонии

Природный заповедник Нигула был создан 65 лет назад для охраны природных территорий площадью 6400 га. Сердцем заповедника считается верховое болото Нигула, включающее в себя пять болотных островков, поросших вековым лесом, и большое реликтовое озеро. Именно у западной части озера и начинается тропа длиной 6 километров.

Тропа тянется до самого крупного болотного острова – Салупеакси. Растущий там рамень (перелесок) – это наследие теплого и влажного климата, который был здесь 5-6 тысяч лет назад. Прогулка по острову будет небольшой, но вы моментально растеряете все то ощущение болота, которое было на тропе до этого: окружать вас будет настоящий лес.

На болоте растет большое количество клюквы (эта ягода является символом заповедника Нигула) – в некоторых местах ее можно сорвать, даже не сходя с мостков. Но сходить с них мы бы вам не рекомендовали: сами по себе мостки позволяют гулять по ним в любой обуви, даже не подходящей для поездок на болота, но шаг в сторону – и можно здорово промочить ноги.

Примерно посередине тропы расположена невысокая смотровая вышка, на которую можно залезть и понаблюдать за деятельностью болотных жителей. Нам, к сожалению, никого увидеть не удалось, но в начале тропы мы обнаружили следы деятельности бобров.

Тропа не круговая, поэтому, дойдя до Салупеакси, вам придется повернуть назад. Впрочем, на острове есть благоустроенное место для отдыха, где можно посидеть и перекусить перед возвращением. Посидеть можно и на вершине смотровой вышки – там установлено несколько скамеек.

Информационных стендов на самой тропе нет, но для тех, кто знает эстонский, прогулку можно совместить с прохождением небольшой викторины. Для этого нужно будет прочитать инструкцию на стенде на парковке у тропы, и скачать указанное там приложение. Во время похода по тропе в приложении будут появляться вопросы о болоте, его природе, животном мире и островах, на которые нужно будет отвечать. Мы честно провалили квиз, ответив правильно лишь на половину.