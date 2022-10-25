ФОТО | Уникальная болотная тропа Нигула на юге Эстонии
На юге Эстонии, буквально в 10 километрах от границы с Латвией находится одна из лучших (если не самая) болотных троп Эстонии – учебная тропа болота Нигула.
Природный заповедник Нигула был создан 65 лет назад для охраны природных территорий площадью 6400 га. Сердцем заповедника считается верховое болото Нигула, включающее в себя пять болотных островков, поросших вековым лесом, и большое реликтовое озеро. Именно у западной части озера и начинается тропа длиной 6 километров.
Тропа тянется до самого крупного болотного острова – Салупеакси. Растущий там рамень (перелесок) – это наследие теплого и влажного климата, который был здесь 5-6 тысяч лет назад. Прогулка по острову будет небольшой, но вы моментально растеряете все то ощущение болота, которое было на тропе до этого: окружать вас будет настоящий лес.
На болоте растет большое количество клюквы (эта ягода является символом заповедника Нигула) – в некоторых местах ее можно сорвать, даже не сходя с мостков. Но сходить с них мы бы вам не рекомендовали: сами по себе мостки позволяют гулять по ним в любой обуви, даже не подходящей для поездок на болота, но шаг в сторону – и можно здорово промочить ноги.
Примерно посередине тропы расположена невысокая смотровая вышка, на которую можно залезть и понаблюдать за деятельностью болотных жителей. Нам, к сожалению, никого увидеть не удалось, но в начале тропы мы обнаружили следы деятельности бобров.
Тропа не круговая, поэтому, дойдя до Салупеакси, вам придется повернуть назад. Впрочем, на острове есть благоустроенное место для отдыха, где можно посидеть и перекусить перед возвращением. Посидеть можно и на вершине смотровой вышки – там установлено несколько скамеек.
Информационных стендов на самой тропе нет, но для тех, кто знает эстонский, прогулку можно совместить с прохождением небольшой викторины. Для этого нужно будет прочитать инструкцию на стенде на парковке у тропы, и скачать указанное там приложение. Во время похода по тропе в приложении будут появляться вопросы о болоте, его природе, животном мире и островах, на которые нужно будет отвечать. Мы честно провалили квиз, ответив правильно лишь на половину.
Что же касается парковки, то в начале тропы есть место, где можно оставить машину. Туда влезает примерно 10 автомобилей и к тому моменту, как мы вернулись их прогулки по тропе – примерно в два часа дня – все места уже были заняты. Также рядом с парковкой расположен туалет и небольшое место для отдыха – деревянные скамейки и стол под навесом.
И учтите, что последние 15 минут по направлению к болоту вам придется ехать по грунтовке. К счастью, она довольно ровная, с минимумом камней и не очень пыльная. Поэтому мыть машину немедленно после поездки вам не придется.