Здание-дюна и офис в электростанции: архитектурные шедевры со всего мира, получивших премию Architecture MasterPrize

В 2022 году в конкурсе победили как ландшафтные проекты, так и небоскребы, элитные дома и даже бывшая электростанция, превращенная в штаб-квартиру корпорации, сообщает „Моя Планета“ со ссылкой на New Atlas.

В категории „Выставка“ победу одержал проект под названием „Червоточина Голонга“, спроектированный компанией Pinesarch. Это экспериментальное пространство для проведения мероприятий и выставок в здании штаб-квартиры в китайском Ханчжоу.

Другой интересный проект — штаб-квартира компании Beeah в Саудовской Аравии от Zaha Hadid Architects, бюро знаменитой иракской архитекторши Захи Хадид. Здание, победившее в категории „Коммерческая архитектура“, напоминает песчаную дюну.

Награду „Архитектурный дизайн года“ получил „Дом музыки“ в Венгрии, спроектированный Sou Fujimoto & Liget Budapest Project. Архитекторы разработали для музея общий дизайн и перфорированную крышу, помогающие зданию гармонировать с окружающим его лесом.

В категории „Дизайн интерьера года“ победило бюро M Moser Associates, преобразовавшее 100-летнюю электростанцию в новую штаб-квартиру компании Dyson с четырехэтажным турбинным залом в центре.