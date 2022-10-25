Фестиваль Porikuu: особой популярностью у жителей Эстонии пользуются приключения в старой тюрьме

Программа знакомящего с Северо-Западной Эстонией октябрьского фестиваля Porikuu, как и в предыдущие годы, была полна самых разных событий как для тех, кто интересуется культурой, местной едой, ремеслами, так и для любителей природы. По словам проектного руководителя фестиваля Карет Шенберг, самые необычные и популярные фестивальные мероприятия привлекли сотни заинтересованных гостей - причем не только из своего региона или из других мест Эстонии, но даже из Германии.



„В целом можно сказать, что людям нравятся танцевальные вечера со всякими финтами. Так, при большом участии заинтересованных гостей прошла, например, дискотека в резиновых сапогах, которая стала мероприятием открытия фестиваля, а также успешной оказалась дискотека в резиновых сапогах Нываского гостевого дома и кафе. Лишь немногие из участников пришли на место без своих резиновых сапог“, — хвалит она посвященность участников этих дискотек.



Также популярны сезонные осенние ярмарки, охватившие все уголки Северо-Западной Эстонии. „Самые популярные ярмарки в этом году, несомненно, были в Падизе, Мартна и Вяэна-Йыэсуу. Также на финальном мероприятии фестиваля все желающие могут принять участие в осенней ярмарке местных производителей в Лауласмаа и в тот же день состоится праздник тыквы, которым накануне международного праздника Хэллоуина отмечают все, что связано с тыквой – будь то дегустация блюд из тыквы, приготовление пищи и другие забавные вещи“, — объясняет Шенберг.



Подобно тыквенному празднику, зарубежный пивной фестиваль Октоберфест также дошел до местных жителей и приобрел исключительную популярность: в этом году в гостевом центре Ээсмяэ его посетило более 100 гостей. „Самые дальние гости приехали даже из Германии, но были и люди из нашего региона, и жители соседних уездов“, — рассказала проектный руководитель фестиваля. Еще один Октоберфест, организованный в рамках фестиваля Porikuu, пройдет 28 октября в Кейласком пивном зале.



О том, что эстоноземельцы по-прежнему высоко ценят игру осенних красок своей родной природы, свидетельствует большое количество участников мероприятий на свежем воздухе. „Как и раньше, в этом году особенно популярны захватывающие места, которые обычно недоступны или невозможны для посещения в то время суток, когда это предусматривает программа фестиваля“, — говорит Шенберг. В этом году, например, более 100 человек вместе с командой организаторов походов со светильниками смогли открыть для себя бывший концлагерь в Клоога. Походы в тюрьму Мурру всегда вызывали большой интерес у участников. А на открытии фестиваля та же команда организовала знакомство с регионом Кейла для 300 гостей. „Те, кто еще не успел сходить в поход, могут сделать это вместе с командой походов со светильниками 28 октября в Тутермаа или 29 октября в Турба“, — призывает Шенберг смелее принимать участие в заключительных событиях фестиваля.



Также событием с исключительно высокой посещаемостью – 150 человек - оказался масштабный праздник урожая в Кийли в рамках фестиваля Porikuu, который пообещали повторить в наступающем году. Более ста человек выбрали осенний концерт в замке Вазалемма в качестве своего фестивального мероприятия. А приключенческое ориентирование в Саку порадовало любителей спорта. В последнюю же субботу месяца спортивные активисты также могут принять участие в тренировочном дне в Кийли, который завершает спортивные мероприятия фестиваля в этом году.



Подробную информацию о предстоящих мероприятиях и расписании фестиваля Porikuu можно найти на домашней странице фестиваля www.porikuu.ee Подробную информацию о грандиозном финале Porikuu в этом году, который состоится 29 октября в Лауласмаа, можно также найти на сайте фестиваля.



В финансировании организации фестиваля задействованы Сельскохозяйственный фонд развития деревенской жизни Европы и самоуправления региона.