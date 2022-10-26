Странное хобби: американец нашел в море 100 посланий в бутылках

Музыкант и бывший учитель рассказал, что странное увлечение связано с его детскими мечтами. „Когда я был ребенком, у меня была мечта встретиться с каждым человеком на Земле. Потом мне стало ясно, что это невозможно“, — говорит Клинт. По его словам, желание искать послания в бутылках отчасти помогло реализовать детскую мечту, рассказывает "Моя Планета" со ссылкой на UPI.

В 2006 году его отец впервые показал ему найденную бутылку с письмом, датированным 1959-м. Спустя год на карибском острове Клинт сам наткнулся на бутылку из-под вина, в которой был лист бумаги и пара однодолларовых купюр. Тогда он понял, что хочет заниматься этим дальше.

С тех пор американец нашел 104 послания в бутылках с абсолютно разным содержанием. К примеру, сообщение от 8 июня 2018 года гласит: „Нашедшего это письмо посетит удача! Отправь его в Атлантический океан на лодке за много миль в море, к востоку от Джексонвилля, Флорида“. В послании также был указан адрес электронной почты, по которому нашедший мог связаться с авторами, но Баффингтон так и не получил ответа.

Однажды Клинт даже нашел человека, отправившего письмо в бутылке. Мужчина подписал свое сообщение „Рэй из Филадельфии“. „Я связался с журналистами в Филадельфии, и они опубликовали историю. „Он просто смотрел новости, и увидел, что кто-то ищет Рэя из Филадельфии. А он такой: „Что? Рэй из Филадельфии“. Филадельфия? Послание в бутылке? Круиз? Это же мое! И связался со мной уже на следующий день“, — рассказал Баффингтон.

Другая любопытная находка Баффингтона — бутылка, которая плавала по морям с 2009 по 2019 год. Ее отправил в свободное плавание режиссер, который сопровождал байдарочников, установивших мировой рекорд Гиннесса, из Канады во Францию, „Они гребли по очереди в течение двух часов каждый. Двое других отдыхали, а затем меняли гребца на два часа, и днем, и ночью. За 54 дня они ни разу не остановились. Это восхитительно!“ — удивляется Клинт.