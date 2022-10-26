В Дании решили ввести пассажирский налог на авиаперелеты

Эти деньги помогут местной авиационной отрасли в будущем перейти на „зеленое топливо“. Согласно плану, в 2030 году все датские самолеты должны будут летать на экологичном горючем – например, на так называемом устойчивом топливе, которое позволяет сократить выброс парниковых газов на 80%. Это топливо делают либо из диоксида углерода и воды, либо из биомассы (отработанных масел, животного жира, целлюлозы и так далее), сообщает Euro-pulse.