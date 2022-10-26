Поразительные правила: жить на острове Бали теперь смогут лишь состоятельные туристы

Индонезия пытается привлечь состоятельных туристов на свой самый популярный среди туристов остров - Бали. Местные власти считают, что таким образом смогут укрепить экономический статус всего региона. Помимо выписки со счета в банке, для получения визы на 5 или 10 лет туристы должны будут предоставить ряд других документов, подтверждающих свою финансовую стабильность, пишет Bloomberg.

"Это стимул для избранных иностранцев внести положительный вклад в экономику Индонезии“, — сказал исполняющий обязанности генерального директора по вопросам иммиграции Видодо Экатьяхьян. Он отметил, что индонезийские власти также собираются запустить политику нефискального стимулирования, чтобы привлечь в страну тех, кто владеет крупным капиталом, „в частности миллиардеров со всего мира“.

Подобная визовая политика уже используется, например, в Коста-Рике и Мексике. Целевые получатели таких виз — ценные специалисты, бизнесмены и состоятельные пожилые туристы со всего мира.

Спрос на проживание в теплых странах вырос сразу после начала пандемии коронавируса, когда высокооплачиваемые и образованные работники начали искать возможности удаленной работы.

Таиланд привлекает возможностью покупки недвижимости

Таиланд также пытается привлечь состоятельных туристов. На этой неделе страна приняла важное решение, позволяющее иностранцам покупать землю под строительство домов. До сих пор такая возможность была ограничена - иностранные граждане могли иметь в собственности квартиры или заключать сложные и долгосрочные договоры аренды.

Теперь же, согласно новому плану, который был одобрен правительством, иностранцы смогут владеть до одного рай жилой земли (рай — единица измерения площади, равная 1600 м² (40 м × 40 м), используется для измерения земельных участков. Используется в Таиланде). Программа предназначена для ведущих специалистов, состоятельных людей и пенсионеров. Однако новые правила будут действовать только в Бангкоке и Паттайе, знаменитом курорте, расположенном всего в 2 часах езды от столицы.