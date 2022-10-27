Волынка как королевский будильник. Необычная традиция британских монархов, которую продолжил Карл III

Каждый день в 9 утра волынщик в течение 15 минут играет подборку мелодий под окном монарха, где бы тот ни находился. Эту традицию начала королева Виктория 179 лет назад, с тех пор почетную роль королевского волынщика исполняли уже 17 человек.

Нынешний волынщик монарха Пол Бернс в понедельник впервые выступил Кларенс-Хаусе - резиденции Карла III рядом с Букингемским дворцом, где король жил до коронации (и пока не спешит переезжать).

Бернс, военный музыкант из Королевского полка Шотландии, выполнил ритуал при полном параде: на нем в числе прочего были зеленые носки - в тон тартана-шотландки. Во время исполнения этой ни с чем не сравнимой музыки он маршировал в саду рядом с Кларенс-хаусом.

Ежедневное выступление волынщика разделено на две сессии по семь минут каждая. Между ними требуется минута перерыва, чтобы перенастроить традиционный шотландский инструмент.

Завидная роль

Королевский волынщик - это очень престижная роль, которую считают одной из самых завидных среди профессиональных волынщиков. Человек, которому досталась эта работа, является единственным, кто не принадлежит к королевской семье, но имеет право носить тартан „Балморал“.

Его функции не ограничиваются только игрой на волынке: королевский волынщик часто отвечает за встречу людей на различных официальных мероприятиях до того, как они будут представлены монарху.

И, конечно же, Бернс оказался в центре внимания всего мира, когда исполнил похоронную песнь „Sleep, Dearie, Sleep“ в Вестминстерском аббатстве во время похорон королевы Елизаветы II в сентябре.

Жизнь при дворе

Необычный королевский „будильник“ впервые заработал во времена правления королевы Виктории: она придумала этот ритуал в 1843 году.

Волынщики (пока ими были только мужчины) становятся придворными и живут в Букингемском дворце. Однако они следуют за монархом, куда бы он или она не отправлялись.