"Сошел с ума и хочет меня убить“ Что скрывается за красивыми фото с отдыха и как отпуск на двоих может превратиться в ад
Тем, кто находится в отношениях, знакомо чувство предвкушения совместного путешествия с возлюбленным. В совместных поездках одни планируют нежиться на белоснежном песке рядом с теплым морем, другие отправляются в горы наслаждаться природой и чистым воздухом. Кто-то колесит в автобусах по экскурсиям, а некоторые даже отваживаются на жизнь в доме на колесах. Так или иначе, все они мечтают вырваться из рутины, получить исключительно положительные эмоции и увидеть новые места вместе с близким человеком. Однако многие не подозревают, что заветное путешествие может оказаться последним в их жизни.
Иллюзия обмана
Современный мир возвел в культ романтические путешествия для двоих. Социальные сети пестрят фотографиями пар, которые целуются на фоне индонезийских водопадов, в обнимку встречают закат на мысе Кабо де Рока и кормят друг друга круассанами возле Эйфелевой башни, рассказывает Lenta.
Маркетологи ненавязчиво намекают на то, что поездка обязательно должна быть совместной — в рекламах отелей нередко встречается формулировка perfect for two («идеально для двоих“), на роликах про Мальдивы по пляжу обязательно, держась за руки, бегут двое, да и номера в большинстве отелей обустроены именно для парных путешествий.
Так у многих туристов формируется в сознании идеальная картинка совместного отпуска и подсознательно они стремятся ей соответствовать.
В октябре 2022 года Великобританию потрясла история убийства, которое произошло во время отпуска в Перу. Испанка Карла Ксиомара Селайя Годой мечтала отправиться в латиноамериканскую страну, чтобы познакомиться с родственниками 46-летнего бойфренда Хорхе Альфредо Минайя Гарая. Пара работала в одной британской компании в Лондоне и около года жила вместе.
Оставив со своими родителями восьмилетнюю дочь, 36-летняя Карла полетела в отпуск с возлюбленным. Она заваливала семью снимками популярных туристических мест в стране, рассказывая, что уже посетила Мачу-Пикчу и обошла все известные достопримечательности Лимы. 22 сентября она позвонила матери и сообщила радостную новость: вместе с Хорхе они в такси едут навестить его бабушку, которая живет на севере перуанской столицы, а на следующий день улетают в Испанию.
Как выяснилось позже, с бабушкой Карла так и не познакомилась: возлюбленный убил ее и, положив тело в большой синий пакет, закопал неподалеку от бабушкиного дома. О том, что с Карлой случилась беда, Хорхе сам рассказал ее брату Эрику. Он отправил голосовое сообщение, в котором признался в убийстве и объяснил, где закопал останки. На их извлечение полиции потребовалось около десяти часов. К тому времени перуанец успел скрыться.
Его бабушка подтвердила, что внук действительно гостил у нее, а после уехал, не сказав куда. По данным следствиям, он бежал в Чили, а позже улетел в Лондон, где вывез из их с Карлой дома все личные вещи. Преступника удалось задержать только 16 октября в Кенте.
Он рассказал полиции, что „действовал в рамках самообороны“. По его версии, они с Карлой начали ссориться на бытовой почве, после чего она достала острый нож и начала угрожать ему. В ответ он ударил ее, и девушка, потеряв сознание, упала. Следствие при этом утверждает, что Карлу задушили, однако обвинение Хорхе пока не предъявлено, расследование еще продолжается.
Увидел голую женщину и назвал лесбиянкой
Подобные истории случаются хоть и нечасто, но каждый раз становятся очень резонансными. Людям трудно поверить в то, что за красивой оберткой и счастливыми фотографиями могут скрываться абьюз, ссоры и даже насилие. Однако порой девушки влюбляются в тиранов, которые раскрываются еще до поездки. Поэтому психолог Ирина Бадмаева рекомендует присмотреться к человеку, с которым предстоит ехать в отпуск, прежде чем планировать путешествие.
Похожий случай произошел с 19-летней девушкой из небольшого городка Верон в штате Британская Колумбия. „Вскоре я отправлюсь в путешествие мечты вместе с Джеком, он живет в британском городе Челмсфорд, графство Эссекс», — радостно делилась своими планами с подругами Эшли Уодсворт.
Молодые люди познакомились за семь лет до этого в Facebook и все это время активно общались онлайн. Влюбленная девушка мечтала провести отпуск со второй половинкой, а впоследствии переехать к нему — жизнь в родном городе ей наскучила.
Будучи набожной мормонкой, Эшли никогда не покидала пределов родины, родители даже пытались отговорить ее от поездки, однако тщетно — билеты уже были куплены, а путешествие распланировано до мелочей. Вскоре отец и мать поняли, что переживали напрасно: их любимая дочь активно делилась с родителями совместными фотографиями из путешествия с женихом Джеком Сепплом.
Позже девушка поселилась в доме Джека. По словам соседей, вначале пара жила тихо и мирно, однако 1 февраля 2022 года они услышали истошные крики и через некоторое время увидели на своем крыльце перепуганную Эшли, отчаянно барабанившую в их дверь. „Он сошел с ума и хочет меня убить“, — повторяла она.
Девушка утверждала, что Джек увидел, как она рассматривает фотографии голой женщины в своем телефоне, и рассвирепел. Называя Эшли лесбиянкой, он начал избивать ее и кидать в стену котенка, которого они завели накануне. А узнав, что она хочет как можно скорее вернуться в Канаду, британец пригрозил ей расправой.
Перед смертью Эшли успела написать несколько сообщений друзьям, проживавшим неподалеку, и попросить о помощи. Они сразу же приехали к дому Джека в Челмсфорд и вызвали полицию.
Картина, представшая перед ними, шокировала даже видавших жесточайшие сцены стражей порядка. Исполосованное тело Эшли лежало на залитой кровью кровати. Рядом с ним спокойно лежал Джек и общался с сестрой по FaceTime.
Сеппл сразу признался в убийстве девушки. При задержании он заявил полицейским, что он психопат, что ударил возлюбленную ножом, а потом задушил. На теле девушки обнаружили около 90 ранений — большинство из них было нанесено в область груди, также были изрезаны запястья. За жестокое убийство Эшли Джеку дали пожизненный срок.
„Загорай и влюбляйся!“
Случается и так, что судьбоносное знакомство происходит во время самого путешествия. В отпуске люди испытывают такое количество положительных эмоций, что порой теряют бдительность и готовы пуститься в любые приключения, руководствуясь принципом „живем один раз“. Так случилось и с 24-летней британкой Сарой Гроувс.
„Бросай работу, покупай билет, загорай, влюбляйся, никогда не возвращайся“, — написала она в своем микроблоге перед долгожданной поездкой в Индию. Дочь успешного предпринимателя обожала все, что связано с южноазиатской страной, поэтому с радостью собрала рюкзак и отправилась в путешествие своей мечты. Все из того, что она пожелала себе перед поездкой, сбылось.
Вначале девушка колесила по крупным городам Индии, потом решила остановиться в штате Гоа, где познакомилась с красивым брюнетом Сами Шода. Молодые люди влюбились друг в друга и продолжили путешествовать вместе. Когда индиец предложил девушке отправиться на север, в Кашмир, чтобы познакомить ее со своей семьей, она с радостью согласилась.
Родители и братья Сами радушно встретили британку и предложили ей остановиться у них, но она предпочла снять комнату в плавучем доме по соседству. В три часа ночи мать Сами проснулась от душераздирающего крика о помощи, доносившегося из комнаты Сары. Прибежав туда, они увидели тело девушки в луже крови. В руках она сжимала телефон.
Мужчину, объявленного в розыск, обнаружили в 72 километрах от места, где было найдено тело девушки. На голландском туристе не было обуви. Впоследствии он сознался в убийстве, однако детали случившегося раскрыть отказался. „В меня будто вселился дьявол“, — только и сказал он. Но позже мужчина отказался от своих слов, заявив, что его подставили.
Семья Сары считает, что к ее убийству могли быть причастны другие люди. По их словам, слишком много нестыковок в показаниях родственников Сами, к тому же подозрительно то, что полицию они вызвали спустя час после обнаружения ее тела. Родители Сары опасаются, что так и не смогут узнать, что же на самом деле случилось с их дочерью.
Уже состоялось 225 судебных заседаний по делу об убийстве Сары, однако пока обвинение так и не было вынесено: расследования в Кашмире обычно тянутся годами, к тому же в случае с Сарой не хватает показаний свидетелей. Семья Гроувс расследует это дело уже больше девяти лет.
„Разобраться нужно еще до отпуска“
Психолог Ирина Бадмаева считает, что разногласия в отпуске могут возникнуть у любой пары. По ее словам, конфликты вспыхивают и между родственниками, которые вынуждены жить в тесном помещении, будь то дом на колесах или номер в отеле.
Психолог добавила, что можно спланировать отдых и без вреда для отношений. Для этого необходимо заранее обсудить ожидания от совместного отдыха и то, как отпускники собираются распоряжаться свободным временем.
„И, конечно, банально выстраивать общение на основе уважения друг к другу. Но самое главное — еще до отпуска разобраться, будет ли человек вести себя токсично и идти на конфликт или поможет хорошо отдохнуть и набраться сил“, — заключила эксперт.
С этой точкой зрения согласен психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров.
Во избежание проблем на отдыхе психолог также порекомендовал определить главного на период совместного отдыха.
„Очень важно выбрать того, кто будет принимать решения, — это поможет обойтись без ругани и споров. При этом главный человек в семье и конкретно в отпуске — зачастую разные люди. Обычно ответственность на себя в путешествии берет тот, для кого это более важно. В основном поездки имеют большее значение для женщин“, — добавил эксперт.