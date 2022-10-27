"Сошел с ума и хочет меня убить“ Что скрывается за красивыми фото с отдыха и как отпуск на двоих может превратиться в ад

Как выяснилось позже, с бабушкой Карла так и не познакомилась: возлюбленный убил ее и, положив тело в большой синий пакет, закопал неподалеку от бабушкиного дома. О том, что с Карлой случилась беда, Хорхе сам рассказал ее брату Эрику. Он отправил голосовое сообщение, в котором признался в убийстве и объяснил, где закопал останки. На их извлечение полиции потребовалось около десяти часов. К тому времени перуанец успел скрыться.

Оставив со своими родителями восьмилетнюю дочь, 36-летняя Карла полетела в отпуск с возлюбленным. Она заваливала семью снимками популярных туристических мест в стране, рассказывая, что уже посетила Мачу-Пикчу и обошла все известные достопримечательности Лимы . 22 сентября она позвонила матери и сообщила радостную новость: вместе с Хорхе они в такси едут навестить его бабушку, которая живет на севере перуанской столицы, а на следующий день улетают в Испанию .

В октябре 2022 года Великобританию потрясла история убийства, которое произошло во время отпуска в Перу . Испанка Карла Ксиомара Селайя Годой мечтала отправиться в латиноамериканскую страну, чтобы познакомиться с родственниками 46-летнего бойфренда Хорхе Альфредо Минайя Гарая. Пара работала в одной британской компании в Лондоне и около года жила вместе.

Так у многих туристов формируется в сознании идеальная картинка совместного отпуска и подсознательно они стремятся ей соответствовать.

Маркетологи ненавязчиво намекают на то, что поездка обязательно должна быть совместной — в рекламах отелей нередко встречается формулировка perfect for two («идеально для двоих“), на роликах про Мальдивы по пляжу обязательно, держась за руки, бегут двое, да и номера в большинстве отелей обустроены именно для парных путешествий.

Современный мир возвел в культ романтические путешествия для двоих. Социальные сети пестрят фотографиями пар, которые целуются на фоне индонезийских водопадов, в обнимку встречают закат на мысе Кабо де Рока и кормят друг друга круассанами возле Эйфелевой башни, рассказывает Lenta .

Его бабушка подтвердила, что внук действительно гостил у нее, а после уехал, не сказав куда. По данным следствиям, он бежал в Чили, а позже улетел в Лондон, где вывез из их с Карлой дома все личные вещи. Преступника удалось задержать только 16 октября в Кенте.

Он рассказал полиции, что „действовал в рамках самообороны“. По его версии, они с Карлой начали ссориться на бытовой почве, после чего она достала острый нож и начала угрожать ему. В ответ он ударил ее, и девушка, потеряв сознание, упала. Следствие при этом утверждает, что Карлу задушили, однако обвинение Хорхе пока не предъявлено, расследование еще продолжается.

Увидел голую женщину и назвал лесбиянкой

Подобные истории случаются хоть и нечасто, но каждый раз становятся очень резонансными. Людям трудно поверить в то, что за красивой оберткой и счастливыми фотографиями могут скрываться абьюз, ссоры и даже насилие. Однако порой девушки влюбляются в тиранов, которые раскрываются еще до поездки. Поэтому психолог Ирина Бадмаева рекомендует присмотреться к человеку, с которым предстоит ехать в отпуск, прежде чем планировать путешествие.

Похожий случай произошел с 19-летней девушкой из небольшого городка Верон в штате Британская Колумбия. „Вскоре я отправлюсь в путешествие мечты вместе с Джеком, он живет в британском городе Челмсфорд, графство Эссекс», — радостно делилась своими планами с подругами Эшли Уодсворт.

Молодые люди познакомились за семь лет до этого в Facebook и все это время активно общались онлайн. Влюбленная девушка мечтала провести отпуск со второй половинкой, а впоследствии переехать к нему — жизнь в родном городе ей наскучила.

Будучи набожной мормонкой, Эшли никогда не покидала пределов родины, родители даже пытались отговорить ее от поездки, однако тщетно — билеты уже были куплены, а путешествие распланировано до мелочей. Вскоре отец и мать поняли, что переживали напрасно: их любимая дочь активно делилась с родителями совместными фотографиями из путешествия с женихом Джеком Сепплом.