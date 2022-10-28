Будущее уже наступило: в аэропорту Детройта запустили новые табло с "параллельной реальностью“

Новая технология позволяет пассажирам получать персонализированную информацию на родном языке на табло в аэропорту. Причем одновременно опция работает для 100 человек. То есть каждый из них, смотря на экран, будет видеть информацию только о своем рейсе. Дополнительно – номер выхода на посадку, номер багажной карусели и оптимальные маршруты к ним, пишет портал 34travel.me.