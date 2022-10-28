Будущее уже наступило: в аэропорту Детройта запустили новые табло с "параллельной реальностью“
В аэропорту Детройт Метрополитен появились информационные табло с „параллельной реальностью“. Это первая такая практика в мире.
Новая технология позволяет пассажирам получать персонализированную информацию на родном языке на табло в аэропорту. Причем одновременно опция работает для 100 человек. То есть каждый из них, смотря на экран, будет видеть информацию только о своем рейсе. Дополнительно – номер выхода на посадку, номер багажной карусели и оптимальные маршруты к ним, пишет портал 34travel.me.
Чтобы воспользоваться системой Parallel Reality, нужно просто отсканировать свой посадочный талон на входе или пройти идентификацию по лицу через камеру цифрового киоска. После, где бы ни находился пассажир, он будет получать персонализированную информацию на дисплеях терминала.