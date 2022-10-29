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29.10.2022, 12:18

ФОТО | Новое развлечение в Вильнюсе: парк уникальных световых скульптур

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ФОТО: delfi.lt

С 28 октября жители и гости Вильнюса смогут посетить парк светоинсталляций Lumina в Ботаническом саду Вильнюсского университета в Кайренай, пишет rus.delfi.lt.

В экспозиции – оригинальные работы литовских и польских художников. Проект включен в программу мероприятий, посвященных 700-летию города.

„Вечером каждый посетитель Ботанического сада сможет отправиться в путешествие и сделать немало открытий. В саду представлены работы 4 известных художников - Ярослава Козяры, Олены Глинки, Мантаса Мазиляускаса и Марты Басандовской“, – сказал директор Ботанического сада Аудрюс Скридайла.

Цена билетов 10-14 евро.

delfi.lt, ELTA, Andrius Ufarfas
delfi.lt, ELTA, Andrius Ufarfas
delfi.lt, ELTA, Andrius Ufarfas
delfi.lt, ELTA, Andrius Ufarfas

delfi.lt, ELTA, Andrius Ufarfas

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