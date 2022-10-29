ФОТО | Новое развлечение в Вильнюсе: парк уникальных световых скульптур

В экспозиции – оригинальные работы литовских и польских художников. Проект включен в программу мероприятий, посвященных 700-летию города.

„Вечером каждый посетитель Ботанического сада сможет отправиться в путешествие и сделать немало открытий. В саду представлены работы 4 известных художников - Ярослава Козяры, Олены Глинки, Мантаса Мазиляускаса и Марты Басандовской“, – сказал директор Ботанического сада Аудрюс Скридайла.