Аномально теплый октябрь в Европе: люди довольны, ученые в ужасе

Температура воды на Лазурном берегу Франции сейчас 22 градуса по Цельсию, воздуха +24°С.

Жительница Ниццы Роза-Мари говорит, что обычно в это время года резко холодает, а в первых числах ноября начинаются дожди. В этом году пляжный сезон еще в разгаре.

За последние 10 дней французские метеорологи зафиксировали превышение среднегодовых температур в среднем на шесть градусов.

Примерно такая же ситуация на южном побережье Испании, причем прогноз погоды на ближайшие дни обещает потепление еще на пару градусов.

Необычайно теплый октябрь отмечают и в Венгрии.

„Два года назад ровно в это же время мы ходили в теплых куртках и шапках. А сейчас некоторые прохожие еще в шортах“, - говорит жительница Будапешта Наталья.

В Лондоне в пятницу +19°С по Цельсию, в субботу ожидается +21°С. В воскресенье начнется похолодание, но прогноз, составленный до 10 ноября, обещает, что на протяжении всего этого периода температура не будет опускаться ниже 13-14 градусов.

На фоне нефтегазовой войны с Россией, вызванной ее вторжением в Украину, европейцы довольны экстремально теплой осенью, помогающей экономить на отоплении.

Но ученые напоминают, что все это - очень тревожные признаки.

Не время для экологии?

Скачки температуры воздуха становятся все более частыми и длятся все дольше в результате антропогенного изменения климата, говорят экологи.

С начала индустриальной эры средние температуры на планете выросли примерно на 1,1°C и продолжают расти.

По словам Франсуазы Виме, специалиста по климату из Французского национального исследовательского института устойчивого развития, то, что мы наблюдаем сейчас, в полной мере соответствует неутешительным прогнозам ученых на десятилетия вперед.

Экологи призывают правительства разных стран удвоить усилия по предотвращению климатической катастрофы.

Но в настоящий момент многие проекты по сдерживанию глобального потепления приостановлены из-за потрясений на энергетическом рынке, связанным с российской военной агрессией в Украине.

К примеру, чтобы сдержать рост цен на энергоносители, британские власти снова начали выдавать лицензии на разработку новых нефтяных и газовых месторождений - притом что страна взяла на себя обязательство полностью отказаться от использования нефти, а к 2050 году полностью перейти на возобновляемые источники „зеленой“ энергии.