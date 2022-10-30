Из самой большой тыквы в США вырезают самый большой в мире фонарь к Хэллуину

Тыква садовника из Миннесоты весом, которая выросла до 1161 килограмм — самая большая в истории США. Сейчас из нее делают рекордный фонарь к Хэллуину, сообщает "Моя Планета“ со ссылкой на UPI.

Тыкву назвали Мэверик в честь персонажа Тома Круза из серии фильмов „Лучший стрелок“. Овощ побил рекорд, когда выиграл чемпионат мира по взвешиванию тыкв в Халф-Мун-Бей (штат Калифорния) в начале октября.

Вырастил огромную тыкву Трэвис Джинджер, фермер из Аноки. Он намерен побить второй рекорд, сделав самый большой фонарь из тыквы, какие принято вырезать на Хэллуину. Произведение начали вырезать за три дня до праздника.

На тыкве вырезают изображение орла в мэрии Аноки. Мероприятие организовано Anoka Halloween, организацией, которая объявила город „мировой столицей Хэллоуина“.

„Мы делаем это, чтобы привлечь внимание к выращиванию гигантских тыкв, что приносит признание Хэллоуину“, — сказал Джереми МакФарланд из Anoka Halloween.