Новая Зеландия может изменить свое название

Если решение будет положительным, Новую Зеландию официально переименуют в Аотеароа. Но в правительстве говорят, что можно будет продолжать использовать привычное название страны, пишет портал 34travel.me .

„Люди могут называть ее Новой Зеландией, люди могут называть ее Аотеароа. Я верю в свободу слова, – говорит лидер партии маори Дебби Нгарева-Пакер. – Аотеароа была и будет в наших паспортах, в гимне нашей страны. Это то, что отличает гражданина этого тихоокеанского региона“.