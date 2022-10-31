В Финляндии нашли меч викингов

В Хяме обнаружили невероятное историческое сокровище – меч эпохи викингов.

Древний артефакт нашли в местечке Янаккала во время лесных работ. Оружие может относиться к 1000–1100 годам нашей эры.

Археолог Рейо Хювёнен отметил, что на месте также обнаружили наконечник копья викингов и часть топора.

Музейное агентство уже провело исследования на месте обнаружения артефактов. Новые исследования пока не планируются.