31.10.2022, 07:06
В Финляндии нашли меч викингов(1)
ФОТО: Photo by Baran Lotfollahi on Unsplash
Древний артефакт нашли в местечке Янаккала во время лесных работ, сообщает YLE.
В Хяме обнаружили невероятное историческое сокровище – меч эпохи викингов.
Древний артефакт нашли в местечке Янаккала во время лесных работ. Оружие может относиться к 1000–1100 годам нашей эры.
Археолог Рейо Хювёнен отметил, что на месте также обнаружили наконечник копья викингов и часть топора.
Музейное агентство уже провело исследования на месте обнаружения артефактов. Новые исследования пока не планируются.