Валенсия станет "Зеленой столицей Европы" в 2024 году

На гала-вечере во французском Гренобле был выбран город, который в 2024 году получит титул "Зеленой столицы". Города-кандидаты оценивались международным жюри по 12 критериям, среди которых — качество воздуха и воды, поддержание биоразнообразия, развитие экологичного городского транспорта.

Представители конкурса отмечают, что Валенсия особенно хорошо проявила себя в сохранении биоразнообразия. В частности, город отметился созданием и защитой зеленых пространств, таких как природный парк Альбуфера и сад Турия. Кроме того, город достиг больших успехов в развитии экологической инфраструктуры, а также в устойчивом использовании земель, пишет Euro-pulse.