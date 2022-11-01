Валенсия станет "Зеленой столицей Европы" в 2024 году
Еврокомиссия выбрала очередную зеленую столицу Европы. В 2024 году титул перейдет к испанской Валенсии.
На гала-вечере во французском Гренобле был выбран город, который в 2024 году получит титул "Зеленой столицы". Города-кандидаты оценивались международным жюри по 12 критериям, среди которых — качество воздуха и воды, поддержание биоразнообразия, развитие экологичного городского транспорта.
Ранее этот титул получали: Стокгольм (2010), Гамбург (2011), Витория-Гастейс (2012), Нант (2013), Копенгаген (2014), Бристоль (2015), Любляна (2016), Эссен (2017), Неймеген (2018), Осло (2019), Лиссабон (2020), Лахти (2021), Гренобль (2022). В 2023 году "Зеленой столицей Европы" станет Таллинн.
Представители конкурса отмечают, что Валенсия особенно хорошо проявила себя в сохранении биоразнообразия. В частности, город отметился созданием и защитой зеленых пространств, таких как природный парк Альбуфера и сад Турия. Кроме того, город достиг больших успехов в развитии экологической инфраструктуры, а также в устойчивом использовании земель, пишет Euro-pulse.