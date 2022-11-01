ФОТО | В Египте около пирамид Гизы открылась выставка современного искусства

Участники выставки, организованной Art D’Egypte в сотрудничестве с Министерством туризма и древностей Египта и ЮНЕСКО, до 30 ноября представят свои работы на фоне пирамид. Локация выбрана неслучайно. „Пирамиды указывают на цикл смерти и возрождения и пути из одного мира в другой. Они выражают связь между земным и небесным“, — отмечают организаторы.

Многие из экспонатов выставки воплощают темы бессмертия и устойчивого развития. Художники обращают внимание на экологические проблемы и создают свои работы из материалов, произведенных в Египте — стали, мрамора, камня и стекловолокна, сообщает "Моя Планета" со ссылкой на Egypt Independent.

„Forever is Now II — это не просто возрождение первой выставки Forever is Now, ведь прошлое никогда не может быть завершено в настоящем. Скорее, проект вносит современное художественное наследие в место мирового значения, туда, где природа была божественной силой, где были боги солнца и растительности, а животные — священными“, — говорится на сайте Art D’Egypte.