ФОТО | В Лауласмаа открывается новый отель с 38 роскошными номерами

По словам собственницы LaSpa Анны Элам, открытие Rannamaja – важный шаг в процессе полного обновления всего комплекса LaSpa. В начале 2021 года шведские собственники пообещали инвестировать в LaSpa около 10 миллионов евро, чтобы создать в Эстонии, в Лауласмаа уникальный оазис благополучия и отдыха. „Мы выполняли это обещание шаг за шагом. Прошлым летом мы открыли полностью обновленный велнес-спа Naudi LaSpa, а в этом году обновили все свои рестораны и саму концепцию кейтеринга, а также построили новую летнюю террасу и ресторан на террасе. Новый облик получили зона приема гостей отеля и помещения общего пользования, конференц-залы и водно-банный центр. Сегодняшнее открытие совершенно нового отеля Rannamaja дает возможность вывести отдых в Лауласмаа на совершенно новый уровень“.



Элам добавила, что реконструкция Rannamaja стала наиболее масштабным на сегодняшний день проектом реновации LaSpa. Проект был выполнен в сотрудничестве с Тоомасом Корбом (бюро архитектуры интерьера PINK), который известен, в том числе, как создатель интерьеров Fotografiska.



Пляжный дом (Rannamaja) – это отдельно стоящее здание в комплексе LaSpa, где имеются 38 новых гостиничных номеров и конференц-зал. „Это более уединенная часть LaSpa, которая для нас очень важна – отдыхая в Лауласмаа, мы всегда живем именно в Rannamaja. Здесь также останавливаются наша семья, друзья и важные гости. Номера Rannamaja вдохновлены стилем прибрежных шведских деревень и напоминают нам о нашем летнем доме в Бохуслене на западном побережье Швеции“, - отметила Элам.

Из Бохуслена также были доставлены роскошные кровати Carpe Diem, которые дополняют мебель скандинавского дизайна и произведения местного эстонского искусства.

Новый Rannamaja максимально экономно использует энергию с помощью смарт-устройств. Для повышения энергоэффективности и устойчивости в LaSpa также были установлены 100 солнечных панелей и емкий биокомпостер.